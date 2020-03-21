الجيش الاردني ينتشر في الشوارع
الجيش الاردني ينتشر في الشوارع
Videoالهدهد

“سمع النشمي تحية كفك”.. “شاهد” هكذا حيّ الأردنيون جيشهم وطواقمهم الطبية من الحجر المنزلي

كتب خاص "وطن"
0

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع و صفحات أردنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنين أردنيين يقومون بمبادرة شرفات المنازل التي راجت في عديد من البلدان أولها إيطاليا، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا والتزام الحجر المنزلي.

ويظهر من مقطع الفيديو قيام المواطنين الأردنيين خلال المبادرة بتحية الجيش والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية الأردنية، بالتصفيق من شرفات المنازل، تقديراً لجهودهم في مواجهة .

ولاقت المبادرة انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ، حيث انتشر هاشتاق بوسم (“سمع النشمي تحية كفك) كتأييد من قبل المغردين عبره، للجيش الأردني والأجهزة الأمنية و الطواقم الطبية، في حربهم ضد انتشار فيروس كورونا في المملكة، غرّد خلاله الأردنيون مرفقين فيديوهات من كافة محافظات يتم فيها تحية الجيش وطواقم الدولة.

وفي رصد لردود الأفعال من قبل (وطن) قالت “ملاذ العنزي”: “الشعب الأردني اليوم يثبت للعالم انو افضل وأرقى شعب”

وتابعت: “يعجز اللسان عن وصف الشعور وهم يغنون للجيش، يا الله ما أحلاكو يقولوا شعب مكشّر، لا والله شعب الابتسامة ورحابة الصدر، يعيش الشعب الأردني.

فيما قالت مغرّدة أخرى: “الله يقويكم ويخرجنا من هالفترة يا رب واجنا آمنين مطمئنين”

وتابعت: “الله يحفظ الأردن حكومة وشعباً ويفرجها على دولتنا ويحفظ لنا أحباءنا في كل مكان، لحظة اقشعر فيها بدني، شعب وفيّ وبطولات كل من ساهم في هذه الأزمة تستحق أن تحييها وترفع لها القبعة احتراماً.

يُشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت تطبيق قانون الدفاع القاضي بحظر التجول الكامل في البلاد، وذلك وقايةً  من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد المصابين في الفيروس إلى 99 حالة إصابة بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية.

قد يعجبك ايضا
تقارير

ابن سلمان قلق على نفسه.. مجتهد يكشف تفاصيل خطيرة عن تفشي كورونا في السعودية واخلاء…

الهدهد

فيديو صادم ولا يبشر بخير.. هل حدثت مجاعة في الأردن حتى يفعل الأردنيون كل هذا بسبب…

الهدهد

بينما انقض الناس بمعظم الدول على متاجر الغذاء كالجراد.. “شاهد” هكذا بدت…

الهدهد

كورونا كشف الوجه الحقيقي لـ”مبز ومبس”.. “شاهد” تجردا من…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.