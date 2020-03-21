“سمع النشمي تحية كفك”.. “شاهد” هكذا حيّ الأردنيون جيشهم وطواقمهم الطبية من الحجر المنزلي

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع و صفحات أردنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنين أردنيين يقومون بمبادرة شرفات المنازل التي راجت في عديد من البلدان أولها إيطاليا، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا والتزام الحجر المنزلي.

ويظهر من مقطع الفيديو قيام المواطنين الأردنيين خلال المبادرة بتحية الجيش والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية الأردنية، بالتصفيق من شرفات المنازل، تقديراً لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا.

ولاقت المبادرة انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث انتشر هاشتاق بوسم (“سمع النشمي تحية كفك) كتأييد من قبل المغردين عبره، للجيش الأردني والأجهزة الأمنية و الطواقم الطبية، في حربهم ضد انتشار فيروس كورونا في المملكة، غرّد خلاله الأردنيون مرفقين فيديوهات من كافة محافظات الأردن يتم فيها تحية الجيش وطواقم الدولة.

وفي رصد لردود الأفعال من قبل (وطن) قالت “ملاذ العنزي”: “الشعب الأردني اليوم يثبت للعالم انو افضل وأرقى شعب”

#سمع_النشمي_تحية_كفك

الشعب الاردني اليوم يثبت للعالم انو افضل وارقى شعب يعجز اللسان عن وصف الشعور وهم بغنوا للجيش، يا الله ما احلاكو ويقولون شعب مكشر لا والله انتم شعب الابتسامه ورحابة الصدر ، يعيش الشعب الاردني🇯🇴♥️. — مَـلاذألعنزيّ. (@ioiiil2) March 20, 2020

وتابعت: “يعجز اللسان عن وصف الشعور وهم يغنون للجيش، يا الله ما أحلاكو يقولوا شعب مكشّر، لا والله شعب الابتسامة ورحابة الصدر، يعيش الشعب الأردني.

فيما قالت مغرّدة أخرى: “الله يقويكم ويخرجنا من هالفترة يا رب واجنا آمنين مطمئنين”

#سمع_النشمي_تحية_كفك الله يقويكم ويخرجنا من هالفتره يارب وإحنا آمنين مُطمئنين فرحين بالفرج الله يحفظ الأُردن حكومةًوشعبًا ويفرجها على دولنا ويحفظ لنا أحبائنافي كل مكان.لحظه اقشعر فيها بدني شعب وافي وبطولات كل من ساهم في هذه الأزمه تستحق أن تحييها وترفع لها القبعه احترامًا🇯🇴❤️🇸🇦 pic.twitter.com/MTy3UW53nl — ذواتـا أفنان (@2FNAN7) March 21, 2020

وتابعت: “الله يحفظ الأردن حكومة وشعباً ويفرجها على دولتنا ويحفظ لنا أحباءنا في كل مكان، لحظة اقشعر فيها بدني، شعب وفيّ وبطولات كل من ساهم في هذه الأزمة تستحق أن تحييها وترفع لها القبعة احتراماً.

يُشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت تطبيق قانون الدفاع القاضي بحظر التجول الكامل في البلاد، وذلك وقايةً من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد المصابين في الفيروس إلى 99 حالة إصابة بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية.