“سمع النشمي تحية كفك”.. “شاهد” هكذا حيّ الأردنيون جيشهم وطواقمهم الطبية من الحجر المنزلي

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع و صفحات أردنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنين أردنيين يقومون بمبادرة شرفات المنازل التي راجت في عديد من البلدان أولها إيطاليا، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا والتزام الحجر المنزلي.
ويظهر من مقطع الفيديو قيام المواطنين الأردنيين خلال المبادرة بتحية الجيش والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية الأردنية، بالتصفيق من شرفات المنازل، تقديراً لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا.
ولاقت المبادرة انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث انتشر هاشتاق بوسم (“سمع النشمي تحية كفك) كتأييد من قبل المغردين عبره، للجيش الأردني والأجهزة الأمنية و الطواقم الطبية، في حربهم ضد انتشار فيروس كورونا في المملكة، غرّد خلاله الأردنيون مرفقين فيديوهات من كافة محافظات الأردن يتم فيها تحية الجيش وطواقم الدولة.
وفي رصد لردود الأفعال من قبل (وطن) قالت “ملاذ العنزي”: “الشعب الأردني اليوم يثبت للعالم انو افضل وأرقى شعب”
وتابعت: “يعجز اللسان عن وصف الشعور وهم يغنون للجيش، يا الله ما أحلاكو يقولوا شعب مكشّر، لا والله شعب الابتسامة ورحابة الصدر، يعيش الشعب الأردني.
فيما قالت مغرّدة أخرى: “الله يقويكم ويخرجنا من هالفترة يا رب واجنا آمنين مطمئنين”
وتابعت: “الله يحفظ الأردن حكومة وشعباً ويفرجها على دولتنا ويحفظ لنا أحباءنا في كل مكان، لحظة اقشعر فيها بدني، شعب وفيّ وبطولات كل من ساهم في هذه الأزمة تستحق أن تحييها وترفع لها القبعة احتراماً.
يُشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت تطبيق قانون الدفاع القاضي بحظر التجول الكامل في البلاد، وذلك وقايةً من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد المصابين في الفيروس إلى 99 حالة إصابة بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية.