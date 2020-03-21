السعودي طارق الحبيب يجيز للمرأة هجران زوجها غير الملتزم بالحجر الصحي من كورونا

أجاز الدكتور السعودي، استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، للمرأة هجران زوجها غير الملتزم بالحجر الصحي من فيروس كورونا، مطالباً إياها بالانتقال إلى بيت أهلها.

وقال الحبيب، في تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن”: “زوجة تسألني: زوجي لم يلتزم بالبقاء في المنزل ماذا أفعل؟، فأجبتها: انتقلي عند أهلك وارجعي له بعد نهاية الأزمة! فالغياب عن الزوج بلطف مؤقتا أهون بكثير من موت أحدكما أو كلاكما او موت أبنائكم !”.

وأضاف الحبيب: “قد لا يجدي التصادم مع الجاهل أو المستهتر في حين قد ينفع الانسحاب الهادىء المؤقت معه”، معتبراً أن عدم الالتزام يكون للرجل الذي كل يوم في سهرة.

زوجه تسألني : زوجي لم يلتزم بالبقاء في المنزل ماذا أفعل ؟ فأجبتها : انتقلي عند أهلك وارجعي له بعد نهاية الأزمة ! فالغياب عن الزوج بلطف مؤقتا أهون بكثير من موت أحدكما أو كلاكما او موت أبنائكم !

قد لا يجدي التصادم مع الجاهل أو المستهتر في حين قد ينفع الانسحاب الهادىء المؤقت معه — أ. د. طارق الحبيب (@Talhabeeb) March 21, 2020

ولاقت فتوى الدكتور رفضاً من النشطاء على تويتر، حيث رد حساب باسم يوسف، على تغريدة الحبيب بالقول: “وإذا رأيك هذا هي وغيرها من الي شافو تغريدتك التزمت فيه وخرجت عن رأي وطاعة وبيت زوجها دون إذنه وقد يحدث انفصال نتيجة رأيك لها هل حتنفعها مشورتك وقتها؟”.

وأضاف يوسف: “أعتقد لو كان الرأي السديد بأنها تعزل نفسها في بيتها وعنه، وابلاغها بذلك بصفه خاصة، فهناك من يثقون برأيك يا دكتور”.

واذا رأيك هذا هي وغيرها من الي شافو تغريدتك التزمت فيه وخرجت عن رأي وطاعة وبيت زوجها دون إذنه وقد يحدث انفصال نتيجة رأيك لها هل حتنفعها مشورتك وقتها؟



أعتقد لو كان الرأي السديد بأنها تعزل نفسها في بيتها وعنه، وابلاغها بذلك بصفه خاصه



فهناك من يثقون في رأيك يادكتور — 𝒀𝑶𝑼𝑺𝑬𝑭 (@Alqudeimy) March 21, 2020

بدوره، علق على الجندل على الحبيب بالقول: “يبدو أنك نقلت المشكلة من بيت لبيت لا أكثر هل بيت أهلها يخلو من الداخل والطالع؟!، إذا لها إخوان شباب فما عندهم استقرار، وإذا لها إخوان وأخوات مستقلون فالبيت فيه داخل وطالع، هذا غير المشاكل الاجتماعية التي قد تترتب على الحذف والإضافة”.

يبدو أنك نقلت المشكلة من بيت لبيت لا أكثر هل بيت أهلها يخلو من الداخل والطالع؟!

إذا لها إخوان شباب فما عندهم استقرار.

وإذا لها إخوان وأخوات مستقلون فالبيت فيه داخل وطالع.



هذا غير المشاكل الاجتماعية التي قد تترتب على الحذف والإضافة. — محمد ع الجندل (@muhamadabdualah) March 21, 2020

وردت نها بالقول: “أبداً ما في مقارنة! ..الموظف الي طالع يخدم بلده في هذي الظروف الصعبة أحساسه بالمسؤولية عالي ومطبق شروط السلامة الي وضحتها الدولة من غسيل اليدين وترك مسافة وعدم المصافحة ما تقارنه بالمستهتر الي ما طبق اسهل وابسط حل مطلوب منه يجلس في البيت معزز مكرم وغيره يخاطر”.

ابدا مافي مقارنة! ..الموظف الي طالع يخدم بلده في هذي الظروف الصعبة أحساسه بالمسؤولية عالي ومطبق شروط السلامة الي وضحتها الدولة من غسيل اليدين وترك مسافة وعدم المصافحة ما تقارنه بالمستهتر الي ما طبق اسهل وابسط حل مطلوب منه يجلس في البيت معزز مكرم وغيره يخاطر — Noha (@nalshamrani14) March 21, 2020

يذكر أن دول العالم تطالب مواطنيها بالحجر الصحي المنزلي وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا الذي حصد أرواح الآلاف وأصيب بها ملايين من سكان العالم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من الوباء.