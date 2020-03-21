الحساب الرسمي لمواجهة كورونا بسلطنة عمان ينفي هذه الشائعة ويكشف عن “الورقة الرابحة”

نفى الحساب الرسمي لمواجهة كورونا على تويتر والتابع لمركز التواصل الحكومي، شائعة انتشرت بين العمانيين مؤخرا وأثارت جدلا واسعا.

وبحسب ما رصدته (وطن) نفى حساب “عمان تواجه كورونا” الرسمي على تويتر، ‏ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول انتقال السلطنة لتطبيق إجراءات وخطط تتضمن تجهيز مستشفيات ميدانية.

لا صحة لما يتداول في منصات التواصل الاجتماعي حول انتقال السلطنة لتطبيق إجراءات وخطط تتضمن تجهيز مستشفيات ميدانية، الخبر يتعلق بدولة أخرى.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/plKOpoXue2 — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) March 21, 2020

وأوضح الحساب في بيان له بأن الخبر يتعلق بدولة أخرى.

في سياق آخر قدم الحساب عددا من النصائح والإرشادات الهامة لمواجهة فيروس كورونا ووقف انتشاره، حيث شدد على ضرورة اتباع احتياطات الوقاية ضد فيروس كورونا أينما تعيش ومهما كان المناخ، حيث أن الفيروس المتحور لديه القدرة على أن يعيش في المناخ الحار والرطب على السواء وقد انتشر بالفعل في دول ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف.

وأكد حساب “عمان تواجه كورونا” في تغريدة أخرى أن الورقة الرابحة التي ستحد من انتشار فيروس كورونا في السلطنة، هي المسؤولية المجتمعية والالتزام بالتعليمات والإرشادات.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل إصابة عدد 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد_19″، منهم حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات إصابة سابقة، وحالتان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا.

وأكدت الوزارة العمانية عبر حسابها الرسمي على تويتر، تماثل 13 حالة للشفاء، ليصبح العدد الكلى للإصابات 52 حالة.

من ناحية أخرى، اتخذت حكومة سلطنة عمان، عددًا من الخطوات للتخفيف من أثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على المواطنين العمانيين ومؤسسات القطاع الخاص.

ووفقا لوكالة سلطنة عمان الرسمية، تم التوصل إلى الخطوات التالية توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، بدون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية لمدة ستة أشهر قادمة.