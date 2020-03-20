رغم محاولات إخفاء الأرقام الحقيقيّة .. الإمارات تعلن وفاة أول شخصين بـ”كورونا”

رغم محاولات إخفاء الأرقام الحقيقيّة للمصابين، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت أن أحدهما من الجنسية العربية قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس.

أما الثاني، فهو من الجنسية الآسيوية، مقيم، ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

وأعربت وزارة الصحة الإماراتية عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين .

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.