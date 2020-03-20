قرار بحظر التجول في الأردن
قرار بحظر التجول في الأردن
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بسبب استهتار بعض الأردنيين .. حظر التجول في المملكة حتّى إشعار آخر وهذه عقوبة من يخالف

كتب وطن
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أعلنت ، عصر الجمعة، قراراً رسمياً بحظر التجول في جميع مناطق المملكة للحد من انتشار في البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة في إيجاز صحفي، إنه بموجب “رقم 2″، فسيطبق قرار بدءا من يوم غد السبت من الساعة 7 صباحاً وحتى اشعار آخر.

وأوضح الوزير العضايلة انّه تقرر تنفيذ أمر الدفاع “رقم 2” بفرض حظر للتجول في جميع مناطق المملكة .

وأشار الوزير إلى أنّه خلال اليومين الماضيين، ظهر استهتاراً من قبل بعض المواطنين، بعدم الإلتزام بالقرارات الخاصة للحد من انتشار الفيروس .

وستغلق جميع المحلات في المملكة، وسيتم الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن اوقات محددة تسمح للمواطنين لقضاء حوائجهم الضرورية وبآلية ستعلن في حينه.

ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء – وزير الدفاع والذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

وفيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة، أكّد أنه “يتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول”.

وقال إن كل من يخالف أمر الدفاع هذا بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة .

إيجاز صحفي هام للأردنيين من المركز الوطني لإدارة الأزمات

إيجاز صحفي هام للأردنيين من المركز الوطني لإدارة الأزماتhttps://royanews.tv/special-event/39

Posted by ‎Roya News – رؤيا الإخباري‎ on Friday, March 20, 2020

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن حتى الخميس، إلى 69 حالة .

وتوزعت أعدد المصابين بحسب الأردنية -حتى مساء الخميس- بواقع، 50 أردنيا بمن فيهم المتعافي، و 6 فرنسيين، و 4 عراقيين، و 3 بريطانيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين.

وبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي في مختلف المواقع 4892 حالة (3055 حالة حجر في عمّان و 1837 حالة حجر في منطقة البحر الميت).

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