الأمن الجزائري يداهم حفل زفاف ويحجر على العروسين والمعازيم
الأمن الجزائري يداهم حفل زفاف ويحجر على العروسين والمعازيم
Videoحياتنا

الأمن الجزائري يقتحم حفل زفاف ويُلقي القبض على العروسيْن والمعازيم لهذا السبب!

كتب وطن
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اقتحمت قوات الأمن الجزائري، قاعة للحفلات في مدينة عنابة بعدما تلقت إخطارا من سكان محليين عن إقامة حفل زفاف بداخلها، وهو ما خالف تعليمات السلطات لمنع انتشار .

وكان يُفترض أن تكون هذه القاعة مغلقة منذ يوم الإثنين الماضي، تطبيقا لتدابير وقائية لمكافحة كورونا.

وأفادت وسائل إعلامية أن جميع الأشخاص الذين كانوا حاضرين في حفل الزفاف أودعوا في الحجر الصحي بمن فيهم العروسان.

وتظهر تسجيلات مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يضعون كمامات أمام قاعة للحفلات فيما أجلت مركبات عدة تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.

وسجلت الجزائر تسع وفيات جراء حتى اليوم من أصل 90 حالة مؤكدة، بحسب الجزائرية.

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  1. حسن حسين يقول

    يا اخي الأنظمة العربية تخاف على شعوبها وهي قتلت الآلاف وزجت مئات الألوف من شبابها في غبابة السجون..عليكم ماتستحقون من الله يا ظالمين..حشركم الله مع فرعون وهامان وقارون وحافظ المقبور وجمال الماسوني

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