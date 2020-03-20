الأمن الجزائري يقتحم حفل زفاف ويُلقي القبض على العروسيْن والمعازيم لهذا السبب!

اقتحمت قوات الأمن الجزائري، قاعة للحفلات في مدينة عنابة بعدما تلقت إخطارا من سكان محليين عن إقامة حفل زفاف بداخلها، وهو ما خالف تعليمات السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكان يُفترض أن تكون هذه القاعة مغلقة منذ يوم الإثنين الماضي، تطبيقا لتدابير وقائية لمكافحة كورونا.
وأفادت وسائل إعلامية أن جميع الأشخاص الذين كانوا حاضرين في حفل الزفاف أودعوا في الحجر الصحي بمن فيهم العروسان.
وتظهر تسجيلات مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يضعون كمامات أمام قاعة للحفلات فيما أجلت مركبات عدة تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.
وسجلت الجزائر تسع وفيات جراء فيروس كورونا حتى اليوم من أصل 90 حالة مؤكدة، بحسب وزارة الصحة الجزائرية.
يا اخي الأنظمة العربية تخاف على شعوبها وهي قتلت الآلاف وزجت مئات الألوف من شبابها في غبابة السجون..عليكم ماتستحقون من الله يا ظالمين..حشركم الله مع فرعون وهامان وقارون وحافظ المقبور وجمال الماسوني