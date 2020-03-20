الأمن الجزائري يقتحم حفل زفاف ويُلقي القبض على العروسيْن والمعازيم لهذا السبب!

اقتحمت قوات الأمن الجزائري، قاعة للحفلات في مدينة عنابة بعدما تلقت إخطارا من سكان محليين عن إقامة حفل زفاف بداخلها، وهو ما خالف تعليمات السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان يُفترض أن تكون هذه القاعة مغلقة منذ يوم الإثنين الماضي، تطبيقا لتدابير وقائية لمكافحة كورونا.

يقولك زوجها قالها

بعملك عرس تسمع فيه الجزائر جاااااع

😂😂😂 pic.twitter.com/hHVNspTkWZ — zaher al hakmi 00969🇸🇩🇩🇿🇦🇪🇪🇬 (@hakmizaher1) March 20, 2020

وأفادت وسائل إعلامية أن جميع الأشخاص الذين كانوا حاضرين في حفل الزفاف أودعوا في الحجر الصحي بمن فيهم العروسان.

وتظهر تسجيلات مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يضعون كمامات أمام قاعة للحفلات فيما أجلت مركبات عدة تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.

وسجلت الجزائر تسع وفيات جراء فيروس كورونا حتى اليوم من أصل 90 حالة مؤكدة، بحسب وزارة الصحة الجزائرية.