هذا ما قاله شقيق أمير قطر بعد قرار إيقاف صلاة الجماعة وخطب الجمعة لأول مرة..”فاللهم آمين”

علق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر الشيخ تميم، على قرار إيقاف صلاة الجماعة وخطب الجمعة في مساجد قطر، اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات الدوحة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الشيخ خليفة بن حمد في تغريدة رصدتها “وطن”، ( من ظهر اليوم سنسمع المؤذن يقول :”صلوا في رحالكم”)، داعياً الله أن يغفر ذنوب المسلمين.

وأضاف :”اللهم إن كانت ذنوبنا قد منعتنا من الصلاة في بيتك فإننا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك”,”اللهم ردنا إليك رداً جميلاً واصرف عنا وعن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين كل وباء وكل داء وكل مرض يا رب العالمين”

من ظهر اليوم سنسمع المؤذن يقول :

"صلوا في رحالكم"

،

"اللهم إن كانت ذنوبنا قد منعتنا من الصلاة في بيتك فإننا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك"

،

"اللهم ردنا إليك رداً جميلاً واصرف عنا وعن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين كل وباء وكل داء وكل مرض يا رب العالمين" — خليفة بن حمد (@KHK) March 17, 2020

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في بيان لها الليلة الماضية، إيقاف خطبة الجمعة والجماعة في مساجد قطر، ضمن إجراءات الدوحة لمواجهة فيروس كورونا

وقالت وزارة الأوقاف القطرية في بيان لها، إنه تقرر إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة إلى حين توافر شروط الأمان، والطمأنينة للمصلين ابتداءً من صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، بجانب استمرار رفع الأذان للصلاة في جميع مساجد قطر.

فيما سجلت قطر، يوم أمس الاثنين، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 439 حالة.