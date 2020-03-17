طبيب كويتي يفجر مفاجأة: هذه أفضل مدينة لا يهاجمها كورونا

كشف طبيب كويتي، مفاجأة صادمة عن الأكثر الأماكن أماناً في العالم من فيروس كورونا المستجد، والذي تفشى في العالم كله، وبات يهدد حياة الملايين من البشر.

وقال الطبيب الكويتي في مداخلة تلفزيونية، حسب ما رصدت “وطن”، إن أكثر مكان يمكن لك أن تكون فيه آمن من فيروس كورونا، هو قطاع غزة، الذي قال إنه يطبق عليه “حجر تعسفي” من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

اللهم احفظ اهل الكويت بمواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني

اللهم و احفظ خلقك من شر ما خلقت فإنك انت القادر عليهم pic.twitter.com/Qg5s8ZoQ97 — د. عصام يوسف (@Essam_Yousuf) March 16, 2020

ووجه الطبيب الكويتي، تحيته إلى أهل غزة المحاصرين بفعل الاحتلال الاسرائيلي منذ ما يزيد عن 14 عاماً، وهو ما شكل في هذه المرحلة الخطرة، حجراً صحياً للمواطنين الفلسطينيين المحاصرين الذين يعانون في السفر والدخول إلى غزة.

وكانت الحكومة في قطاع غزة، أعلنت السبت الماضي، إغلاق معبريها مع مصر وإسرائيل في كلا الاتجاهين، ومنع التجمعات؛ كإجراءٍ احترازي للوقاية من فيروس “كورونا”.

وقال محمد عوض، رئيس لجنة المتابعة الحكومية (تابعة لحماس)، في مؤتمر صحفي: “في ظل الإجراءات الاحترازية من كورونا، تقرر إغلاق معابر قطاع غزة في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر عدا حالات الطوارئ”.

وأضاف: “تقرر كذلك استمرار تعليق الدراسة حتى نهاية مارس/آذار، ومنع المؤسسات من إقامة أي تجمعات تزيد عن 100 شخص”.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بياناً هاماً بشأن فحص أشخاص مشتبه بهم بإصابتهم بفيروس كوورنا في قطاع غزة، بعد أن اعدت الحكومة حجراً صحياً في مدينة رفح.

وقالت الوزارة في بيان بأنها قامت بإجراء 6 فحوصات مخبرية لأشخاص مشتبه بهم بإصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم من الخارج إلى قطاع غزة , خلال الأيام الماضية , وأظهرت النتائج النهائية جميعهم “سلبية” أي أنهم غير مصابون بفيروس كورونا , جاءت الفحوصات بعدما ظهرت عليهم أعراض تنفسية حادة , ما أدى إلى إجراء فحوصات كاملة للتأكد من سلامتهم .

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قطاع غزة خالي تماماً من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” والذي ما زال ينتشر في جميع أنحاء العالم بشكل واسع .

كما طالبت المواطنين بالإلتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية والجهات المختصة التي تتابع مجريات الفيروس الذي ينتشر في كل مكان ولم يصل غزة حتى الآن مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات كاملة منعاً للتعرض للإصابة حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لإنتشار فيروس كورونا .