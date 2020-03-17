سلطنة عمان .. ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا!

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان مساء الثلاثاء عن تسجيل 9 اصابات بفيروس كورونا لثمانية مواطنين ووافد.

وقالت الوزارة في بيان، إن 7 إصابات مرتبطة بالسفر الى الخارج، وحالتين قيد التقصي الوبائي.

وذكرت أن إحدى الحالات تخضع للعلاج بالمستشفى بحالة صحية مستقرة، بينما تخضع بقية الحالات للعزل المنزلي.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات في السلطنة 33 حالة، منها 29 مرتبة بالسفر الى الخارج، بينما البقية يجري التقصي الوبائي حولها.

وأكدت الوزارة أن 12 حالة قد تماثلت للشفاء .

ولم تسجل سلطنة عمان منذ اكتشاف الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا لديها، هذا العدد من الإصابات في نفس اليوم .