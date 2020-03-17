بفستان كشف عن صدرها بشكل فاضح.. “شاهد” الكويتية فوز الفهد تثير الجدل في هذا الظرف الاستثنائي بالبلاد

تسببت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل في الكويت بظهور مثير لها تزامنا مع هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الكويت عقب تفشي فيروس كورونا بها والذي تحول لوباء عالمي.

وعلى الرغم من انتشار وباء كورونا في العديد من الدول والتزام مواطني هذه الدول منازلهم في نوع من الحجر الصحي، تحدت “الفهد​” هذه الظروف ولم تؤجل زفافها بل أقامته في ظل الظروف الاستثنائية هذه داعية الجمهور والمتابعين لمشاركتها فرحتها.

الجميلة فوز الفهد في حفل زفافها اليوم 💍 pic.twitter.com/D0937PKMBI — Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 17, 2020

ولم يتوقف الأمر هنا حيث ظهرت فوز الفهد في الصورة التي نشرتها بفتسان زفاف عاري كشف عن صدرها بشكل فاضح، ما عرضها لانتقادات عنيفة.

وظهرت الفهد عبر حسابها على سناب شات وهي ترتدي فستان العرس وتوجه رسالة إلى جمهورها وتقول فيها إنها ستبدأ معهم صفحة جديدة، مشيرة إلى أن الحفل سيكون مقتصرا على أقرب الأقربين، لكنها وعدت بتصوير عرسها ومشاركة متابعيها فرحتها.

يشار إلى أن خبيرة التجميل الكويتية فوز الفهد كانت قد أثارت الجدل مؤخراً حين ظهرت في مقطع مصور تدعو السيدات للذهاب إلى صالون التجميل الخاص بها رغم الحظر الحكومي الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الكويت.