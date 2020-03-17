الجيش الاردني ينتشر في الشوارع
الجيش الاردني ينتشر في الشوارع
الهدهد

بعد نزول الجيش للشوارع.. هل تقرر فرض حظر التجول في الأردن بسبب انتشار كورونا؟!

كتب وطن
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تداولت مواقع التواصل في أنباء عن توجه الحكومة لفرض على المواطنين والمقيمين في المملكة؛ بسبب انتشار فيروس .

وقال الحكومة عبر منصة “حقك تعرف” ان الحكومة لم تفرض حالة حظر تجوال، بل أكدت على المواطنين عدم مغادرتهم منازلهم الا للضرورة القصوى، وذلك بهدف حمايتهم وضمان سلامتهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع المستجد، وبإمكان المواطنين الخروج لقضاء حاجاتهم الضرورية كشراء المواد التموينية والدوائية وغيرها، والذهاب إلى أعمالهم، لمن تتطلب طبيعة عملهم التواجد فيها.

وأعلنت وزارة ، مساء الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة شفيت من المرض.

وتضم الحالات: 32 أردنيًا، و 6 فرنسيين، وعراقية، وفلبينية، مبينة أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.

يأتي ذلك بينما بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بنشر وحداتها على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في المملكة، بهدف منع انتشار فيروس كورونا، حسبما قال الجيش في بيان.

وقرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تطبيق في أضيق نطاق ممكن لمواجهة انتشار الفيروس.

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