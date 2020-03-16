“شاهد” نانسي عجرم وزوجها في ورطة كبيرة الآن بعد دفن قتيل الفيلا محمد الموسى!

أكدت رهاب بيطار محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم السوري محمد الموسى أن هناك11 مرمى ناري بشكل مؤكد قد دخلت وخرجت من جسد الضحية.

إن هناك11 مرمى ناري بشكل مؤكد قد دخلت وخرجت من جسد الضحية.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 15, 2020

وأضافت أن تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية.

وذكرت أنه “منعا للبس وخلط الأمور فنحن لم نرفع دعوى من أهل المغدور في سوريا وإنما تقدمنا بطلب موافقة المحامي العام السوري على تشريح الجثة وهذه الموافقة تحول بدورها إلى الطب الشرعي”.

منعا للبس وخلط الأمور فنحن لم نرفع دعوى من أهل المغدور في سوريا وإنما تقدمنا بطلب موافقة المحامي العام السوري على تشريح الجثة وهذه الموافقة تحول بدورها إلى الطب الشرعي.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 15, 2020

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على الشابّ محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه.

وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل “الموسى” كان يعمل في الفيلا في حين قالت أسرة نانسي إنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

وشيع السوريون الاثنين الماضي جثمان محمد الموسى، بعد 50 يومًا من وقوع الجريمة.