مفاجأة جديدة عن قتيل فيلا نانسي عجرم السوري محمد الموسى
مفاجأة جديدة عن قتيل فيلا نانسي عجرم السوري محمد الموسى
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“شاهد” نانسي عجرم وزوجها في ورطة كبيرة الآن بعد دفن قتيل الفيلا محمد الموسى!

كتب وطن
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أكدت محامية أسرة قتيل فيلا السوري أن هناك11 مرمى ناري بشكل مؤكد قد دخلت وخرجت من جسد الضحية.

وأضافت أن تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية.

وذكرت أنه “منعا للبس وخلط الأمور فنحن لم نرفع دعوى من أهل المغدور في سوريا وإنما تقدمنا بطلب موافقة المحامي العام السوري على تشريح الجثة وهذه الموافقة تحول بدورها إلى الطب الشرعي”.

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق الدكتور زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على الشابّ محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه.

وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل “الموسى” كان يعمل في الفيلا في حين قالت أسرة نانسي إنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

وشيع السوريون الاثنين الماضي جثمان محمد الموسى، بعد 50 يومًا من وقوع الجريمة.

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