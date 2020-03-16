5 حالات في الحجر بعد حضور زفاف في إربد حضره مصابان بكورونا
5 حالات في الحجر بعد حضور زفاف في إربد حضره مصابان بكورونا
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“شاهد” مصيبة في الأردن .. مصابان بـ”كورونا” يحضران حفل زفاف وهذا مصير العروس!

كتب وطن
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في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات في بفيروس –حتى مساء الإثنين- إلى 29 حالة، أُعلن عن إخضاع 5 حالات للحجر الصحي -بينها العروس ووالدها- بانتظار نتائج الفحص بعد حضورهم في إربد تواجد به مصابان بالفيروس.

وقال مدير مستشفى الملك المؤسس الدكتور عبدالله محمد الغزو إنّ فريقاً لتقصي الأوبئة يتتبع من حضر الزفاف وخالط المصابان، وذلك بعد أن حضر الحفل “عدد كبير من الحضور”.

وطالب الغزو من حضر حفل الزفاف ويشعر بأعراض ارتفاع حرارة أو إنفلونزا بمراجعة المستشفى.

وأعلن متحدث الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، في وقت سابق، إجراءات احترازية جديدة لمواجهة الفيروس، أبرزها إلزامية لمدة 14 يوما على القادمين إلى المملكة، من المطارات والمعابر الحدودية.

في حين، أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، الإثنين، البدء بتجهيز المراكز الإسلامية في المملكة؛ لاستخدامها للعزل الطبي من ، إن تطلب الأمر.

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