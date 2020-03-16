جريمة مرعبة تهزّ دبي .. نحر عشيقته بسبب خيانتها له وأخذها معه جثةً الى مطعم لطلب وجبة!

قتل رجل مقيم في إمارة دبي صديقته بطريقة مروعة ثم قاد سيارته بكل هدوء بصحبة جثتها، التي أقعدها بجانبه في مقعد الراكب الأمامي، وتوجه إلى مطعم لطلب وجبة، وقاد مدة تصل إلى 45 دقيقة، قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

ووفق صحيفة ”غلف نيوز“ المحلية، فإن الحادثة وقعت في يوليو/تموز من العام الماضي، حين اكتشف رجل (هندي الجنسية ويبلغ 27 عاما من عمره) أن صديقته على علاقة غرامية بشخص آخر، فقام بمعاقبتها بنحرها وطعنها، ثم قرر في نهاية المطاف تسليم نفسه لرجال الشرطة.

وقال ضابط شرطة في المحكمة: ”فوجئت بدخول الجاني إلى مركز الشرطة وكانت ثيابه غير مهندمة وبيده قطعة قماش ملوثة بالدماء“، مضيفا: ”كان مرتبكا وخائفا وأخبرني أنه قتل صديقته“.

وأضاف الضابط: ”كانت الضحية في المقعد الأمامي وهناك علامات تشير إلى أن القاتل قام بنحرها“، متابعا: ”عثرنا على سكين كبيرة في المقعد الخلفي عليها آثار دماء“.

وقال المتهم إن ”علاقة عاطفية جمعته بالمجني عليها مدة 5 سنوات، لكنه اكتشف مؤخرا خيانتها له مع عدد من الرجال“.

قرر الجاني معاقبتها، والتقى بها في موقف للسيارات عند مركز ”برجمان“ للتسوق، لكن قبل أن يفعل ذلك أرسل بريدا إلكترونيا إلى عائلة الضحية أبلغهم من خلاله أنه ”سيقتل ابنتهم إذا لم يضعوا حدا لسلوكها“.

وتابع الضابط: ”شعرت بالصدمة حين سلمني نسخة من الرسالة الإلكترونية ملطخة بالدماء وموجهة لعائلة الضحية“.

احتدم نقاش مدة ساعتين بين الجاني وضحيته، التي أخبرته أخيرا أنها ”لا ترغب به وأن عائلتها لا تريده زوجا لها“، آنذاك شعر المتهم بالغضب وقام بطعنها في صدرها ثم نحرها، وبعدها توجه إلى مطعم قريب وطلب وجبة طعام وزجاجة ماء.

ورغم وجود الجثة بجواره تناول وجبته داخل السيارة وشرب الماء وقاد السيارة في أرجاء المدينة مدة 45 دقيقة، قبل أن يقرر تسليم نفسه إلى الشرطة.