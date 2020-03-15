مع ازدياد عدد المصابين .. طبيب يثير هلعاً بتوقعه إصابة 3 ملايين أردني بـ”كورونا”!

أثار طبيب أردني هلعاً وقلقاً بين الأردنيين، بعدما توقع في لقاءٍ تلفزيوني إصابة 3 ملايين أردني بفيروس كورونا، وانّ 30% من سكان أي بلد سيصابون بالفيروس.

وقال رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مستشفى الحسين للسرطان د.فراس هواري إن الحديث عن إصابة 30% من سكان أي بلد ليس الغرض هو إثارة الرعب والقلق، وإنما للحديث عن طبيعة هذا المرض.

جاء ذلك، خلال استضافته في برنامج “نبض البلد” على قناة “رؤيا”.

وأضاف هواري أن هذه الأرقام مشتقة من معادلات رياضية، ويبقى عامل الزمن وبعد نهاية الجائحة، نثبت صحة هذه الأرقام من خطأها.

وتابع: أن الغرض من نشر الأرقام هو لتوقع مدى انتشار المرض بين الناس، علما ان هذا ليس بالضرورة أن يحصل خلال أشهر فقد يصل الأمر إلى سنوات.

بدوره، توقع نقيب الأطباء الأسبق الدكتور احمد العرموطي المزيد من حالات كورونا في الأردن، لافتا أنه ما يتم العمل به نظام “فزعه”.

وقال إنه يوجد 20 سرير عزل داخل مستشفى الأمير حمزة، متسائلا ماذا لو تم تسجيل 200 حالة كورونا في الأردن كيف سيتم تأمين أجهزة تنفس كافية لهم.

ودعا الشعب الأردني إلى التعاون لإفشال عدوى كورونا، مؤكدا أنهم الشريك الأساسي لوزارة الصحة، وذلك بالابتعاد عن التجمعات والعزل واتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأردن إلى 15، بعد اكتشاف حالتين جدد في مستشفى الملك المؤسس عبدالله في إربد.

من جهته، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة في الاردن د.نذير عبيدات إنّ “قد يكون في الأردن أعداد كبيرة مصابة بالكورونا وعلينا الاستعداد”.