“نرجو أن تعاملوننا بأخلاق أفضل فقط”.. “شاهد” الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً في الأردن

أثار موضوع التنمر ضد الآسيويين المقيمين داخل الأراضي الأردنية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن رفضهم لتلك الظاهرة لما يتعرض له الأسيويين بالمملكة.

ونشر المغرد أبو راشد، مقطع فيديو رصدته “وطن”، يوضح حالة الازدراء التي يشعر بها المقيمون الآسيويون في الأردن، حيث تم عقد مقابلات مصوّرة معهم، عبّروا من خلالها عن أسفهم مما يتعرضون له من كلمات ومعاملة عنصرية من قبل المواطنين الأردنيين.

وحسب الفيديو، فإن مجموعة من الأشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، أكدوا تعرضهم للتنمر ومناداتهم بـ “كورونا”، مشيرين إلى أن ذلك محزن جداً ويتسبب بالإزعاج لهم.

اسالكم بالله اليس هذا الجهل بعينه

اليس هذا هو التنمر اين نحن من الاسلام وحق

ابن السبيل اين نحن من كرم الضيافة وحسن الجوار كم نحن بعيدين عن قيمنا وما يزيدني حزنا ان هذا يحدث باليرموك ذلك الصرح العريق اترك لكم التعليق #اخبرهم اني اعي جيدا واعرف ان البعض يقولها ممازحا pic.twitter.com/QML76ZLKI8 — salah aljarrah ابو راشد (@shootingman78) March 15, 2020

كما قال أحدهم للمجتمع الأردني: “ممكن أنكم لا تستطيعون التمييز بين الماليزي أو التايلندي أو الصيني، ولكن لا تنادونا بكورونا”

وقال آخر: “نحن تركنا بلداننا لندرس في وطنكم الرائع نرجو أن تعاملوننا بأخلاق أفضل فقط”، فيما عبر جميع الذين بالفيديو عن شجبهم لهذه الأفعال مطالبين المجتمع الأردني بضرورة التعاطي بشكل يليق بمجتمع مسلم.

ونشر المغرد ابو راشد الفيديو معقباً: “اسألكم بالله أليس هذا الجهل بعينه، أليس هذا هو التنمر، أين نحن من الإسلام وحق ابن السبيل، أين نحن من كرم الضيافة وحسن الجوار، كم نحن بعيدون عن قيمنا وما يزيدني حزناً أن هذا يحدث باليرموك، ذلك الصرح العريق”

اسالكم بالله اليس هذا الجهل بعينه

اليس هذا هو التنمر اين نحن من الاسلام وحق

ابن السبيل اين نحن من كرم الضيافة وحسن الجوار كم نحن بعيدين عن قيمنا وما يزيدني حزنا ان هذا يحدث باليرموك ذلك الصرح العريق اترك لكم التعليق #اخبرهم اني اعي جيدا واعرف ان البعض يقولها ممازحا pic.twitter.com/QML76ZLKI8 — salah aljarrah ابو راشد (@shootingman78) March 15, 2020

وفي السياق، عقّب المغرّد (أحمد عطية):”الواجب أن نرى الغريب ثقافتنا، لي صديق دنماركي زار الأردن فأعجب بكرمه، وحكى قصته كان بيركب مواصلات من الساحة الهاشمية والمكان مش بعيد، قالو له بربع دينار اركب الباص قال ما معه فكة، فقام ناوله رجل نص دينار ورفض ياخد الدينار منه، أعجب الدنماركي وجاء يغرد بكرم الأردنيين.

الواجب ان نري الغريب ثقافتنا

لي صديق دانماركي زار الاردن فاعحب بكرم وحكى قصته

كان بيركب مواصلات من الساحه الهاشميه والمكان مش بعيد قالوا له بربع دينار اركب الباص قال مامعه كوين فكه فقام ناوله الرجل نص دينار ورفض ياخذ الدينار منه اعجب الدانماركي وجاء يغرد بكرم الاردنيين — ahmed atteah.احمدعطيه (@a3tteah) March 15, 2020

وفي مصر شهدت صفحات التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام رواج ما جرى مع السائح الآسيوي على الطريق الدائري وسط القاهرة، حيث تعرض لواقعة تنمر شديدة من قبل السائقين والمواطنين المارين بالطريق، وصاروا ينادونه بكورونا، ويسخرون منه في صورة سيئة جدا وعبّر عنها عديد من النشطاء المصريين والعرب.

تنمر على الدائرى فى مصر pic.twitter.com/ivoewYX7Nh — Omar.12416 (@omarahmadalbad1) March 12, 2020

يُشار إلى أن الأردن قد سجل ستة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اللحظة أربعة منهم من جنسية فرنسية، كما أن جميع الإصابات هناك هي مرتبطة برحلات سفر لدول مصابة بالفيروس.

وفي مصر بلغ عدد الحالات 110 حالة بحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة المصرية.