يوسف علاونة
يوسف علاونة
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المرتزق يوسف علاونة يسبّ بألفاظ نابية شهداء فلسطين .. وجمال ريان يوجه رساله لمُشغليه

كتب وطن
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نشر الإعلامي البارز في قناة الجزيرة ، مقطع فيديو، يظهر فيه المرتزق الأردني يسب حركة الفلسطينية.

ويظهر المرتزق “علاونة” في مقطع من إحدى الحلقات التي يبثها على يوتيوب وهو يسب على حماس وشهدائها بألفاظ نابية .

وتساءل جمال ريان في تعليقه على تطاول المرتزق “علاونة” على الشهداء الفلسطينيين بقوله: “ما هي مصلحة السعودية والإمارات في شتم شهداء حماس من أراضيها ، وبعدين يا جماعة الخير ؟”.

https://web.facebook.com/JamalRayyan.AJA/videos/899430737143550/?__xts__[0]=68.ARAIi8sBoksf055JQJaR9SfytwYG1B9-QbJiq8QY5v_9VZp3mOmzn3DJI4p0m3ePAfGmcbRMVbsYLt8DfFroygqit8XG9VlVj-qsAu3l7n0oW8Pu4qd53np3RsAZL96KNzRStjQfrRA-mCFzJfrgDuPE8PX1WNzAbYTJRnxdiKoz8sXrvIOVYQouIH_15lMg4eWkQMp0ZtxeZU6yClpUknLbe6aFPlQvXIKBWl3ZnhIy2idceMnzD9MZKbWeXdM-T3KN2_NNTSDITRWDz4hAZ0sYTY3M1T7i357kQk8R4WIQ5eCHe2sCflbmTZoj5oBXl-rxEWWGyLOQ2P4PPQoBDfDSoeNOBybmBQM&__tn__=-R

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المترزق للإمارات والسعودية “علاونة” على شهداء ، وكثيراً ما قال إن القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب الأولى .

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