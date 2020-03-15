المرتزق يوسف علاونة يسبّ بألفاظ نابية شهداء فلسطين .. وجمال ريان يوجه رساله لمُشغليه

نشر الإعلامي البارز في قناة الجزيرة جمال ريان، مقطع فيديو، يظهر فيه المرتزق الأردني يوسف علاونة يسب شهداء حركة حماس الفلسطينية.

ويظهر المرتزق “علاونة” في مقطع من إحدى الحلقات التي يبثها على يوتيوب وهو يسب على حماس وشهدائها بألفاظ نابية .

وتساءل جمال ريان في تعليقه على تطاول المرتزق “علاونة” على الشهداء الفلسطينيين بقوله: “ما هي مصلحة السعودية والإمارات في شتم شهداء حماس من أراضيها ، وبعدين يا جماعة الخير ؟”.

https://web.facebook.com/JamalRayyan.AJA/videos/899430737143550/?__xts__[0]=68.ARAIi8sBoksf055JQJaR9SfytwYG1B9-QbJiq8QY5v_9VZp3mOmzn3DJI4p0m3ePAfGmcbRMVbsYLt8DfFroygqit8XG9VlVj-qsAu3l7n0oW8Pu4qd53np3RsAZL96KNzRStjQfrRA-mCFzJfrgDuPE8PX1WNzAbYTJRnxdiKoz8sXrvIOVYQouIH_15lMg4eWkQMp0ZtxeZU6yClpUknLbe6aFPlQvXIKBWl3ZnhIy2idceMnzD9MZKbWeXdM-T3KN2_NNTSDITRWDz4hAZ0sYTY3M1T7i357kQk8R4WIQ5eCHe2sCflbmTZoj5oBXl-rxEWWGyLOQ2P4PPQoBDfDSoeNOBybmBQM&__tn__=-R

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المترزق للإمارات والسعودية “علاونة” على شهداء فلسطين، وكثيراً ما قال إن القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب الأولى .