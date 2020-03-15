منها إيقاف صلاة الجمعة.. اللجنة المكلفة من السلطان هيثم لمواجهة كورونا تتخذ إجراءات عاجلة وتستثني هؤلاء

أفادت وسائل إعلام عُمانية بأن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بسلطنة عمان، عقدت اجتماعها الثاني اليوم الأحد.

وكالة الأنباء العمانية الرسمية أفادت بأن الاجتماع جاء برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وبحضور أعضاء اللجنة، ووزير التجارة والصناعة، وقيس اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

هذا وناقشت اللجنة آخر التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي يجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للحد من انتشاره .

وقررت اللجنة في اجتماعها مساء اليوم الأحد:

– وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– اغلاق الحدائق العامة والمتنزهات

– تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى #السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيون.

– إيقاف إقامة صلاة الجمعة.

– وقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء.

وأشارت اللجنة العليا لمواجهة كورونا إلى أن يتم بدء تطبيق القرارات الجديدة اعتبارا من يوم الثلاثاء17 من مارس الجاري.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لمقيم ويتلقى العلاج بالمستشفى حالياً.

وبذلك يرتفع العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة إلى 21 حالة، منهم 18 حالة منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، وجارٍ التقصى الوبائى عن حالتين.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحى حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلّا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.

وكانت سلطنة عمان، أعلنت تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية اعتبارا من، اليوم الأحد، كما أعلنت تعليق التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما اعتبارا من 15اليوم، كما أنها لن تسمح للسفن السياحية بالرسو فى موانئها أثناء تلك الفترة وستعلق الأنشطة الرياضية خلالها.