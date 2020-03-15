الفيروس قتل والديه وشقيقه .. فيديو مؤلم لطفل بالعراق مُصاب بـ”كورونا”!!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو محزن ومؤثر جداً لطفل “أحوازي” بالعراق ملقىً على الأرض ويبدو عليه اعراض فيروس كورونا.

ويقول الطفل إن والديه وشقيقه ماتوا بالفيروس، مشيراً إلى أنه عاد من إيران قبل شهر تقريباً .



لكنّ بعض المعلّقين شككوا في صحة الفيديو المتداول واعتبروا أنه “تمثيل”.وفق تعبيرهم

وسجل العراق، السبت، حالة وفاة جديدة، ما رفع حالات الوفاة إلى 10 من أصل 110 إصابات، تماثل 24 منها للشفاء.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء الفيروس، منها تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، وحظر التنقل بين المحافظات، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، وحظر دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنع العراقيين من السفر إليها.



كما أغلقت 8 محافظات عراقية، السبت، حدودها مع بقية المحافظات وقيدت حركة المدنيين فيها، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وفي إيران، أعلنت السلطات السبت، ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 611، إثر وفاة 97 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.