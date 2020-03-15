صلاة الجمعة في مصر
صلاة الجمعة في مصر
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كورونا يهدد الكوكب والقادم لا يعلمه إلا الله.. الأزهر يوجه بإلغاء صلوات الجمعة والجماعة ويحذر

كتب وطن
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أفتت هيئة كبار العلماء بالأزهر في مصر، الأحد، بجواز تعليق صلوات الجمعة والجماعة؛ حماية للناس من فيروس “”.

وقالت الهيئة، في فتوى نقلتها وكالة “الأناضول” إنه “يجوز شرعا إيقاف (صلوات) الجُمع والجماعات في البلاد؛ خوفا من تفشي كورونا”.

وأضافت: “يتعين وجوبا على المرضى وكبار السن البقاء في منازلهم وعدم الخروج لصلاة الجمعة أو الجماعة”.

واستحضر الفتوى دلائل على مشروعية تعطيل صلوات الجمعة والجماعة، بينها “ما رُوي في السنة النبوية عن حادثة أُمر فيها بترك تفاديا للمشقة بسبب المطر والاستعاضة عنها بالصلاة في البيوت”.

وأردفت أن “الفقهاء انتهوا إلى أن الخوف على النفس أو المال أو الأهل أعذار تبيح ترك صلوات الجمعة أو الجماعة”.

غير أن الهيئة شددت على وجوب رفع الأذان لكل صلاة بالمساجد، مع المناداة في كل أذان “صلوا في بيوتكم”.

وحتى الأحد، بلغ عدد الإصابات بكورونا المعلن عنها في مصر 110، بينهم وفاتان.

وتأتي فتوى عقب إعلان عدة دول عربية وإسلامية تعليق والجماعة مع تفشي “كورونا” فيها، فيما اكتفت دول أخرى بتعجيل إقامة الصلوات، وجعلها في ساحات مفتوحة، وتقصير خطبة الجمعة.

وحتى الأحد، أصاب “كورونا” نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

وفي 11 مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

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