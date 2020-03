بعد وصلة الرقص المثيرة.. هند القحطاني داعمة المثليين والشواذ تثير الجدل بفيديو جديد وتنهمر في البكاء

View this post on Instagram

نشرت الناشطة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني، اليوم السبت، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" عبرت فيه عن اشتياقها لوالدتها. وظهرت القحطاني وهي تتحدث عن اهداء والدتها لها خاتم كان أعجبها في تأثر والدموع في عينيها مؤكدة أنها اشتاقت لرؤية والدتها. #موقع_مزمز