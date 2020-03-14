هند القحطاني
هند القحطاني
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بعد وصلة الرقص المثيرة.. هند القحطاني داعمة المثليين والشواذ تثير الجدل بفيديو جديد وتنهمر في البكاء

كتب وطن
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ظهرت مشهورة مواقع التواصل المقيمة في ، في مقطع فيديو جديد اليوم، السبت، أثار جدلا واسعا بعد وصلت الرقص التي أدتها أمس بفيديو تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في وفجرت غضب السعوديين.

هذه المرة خرجت “القحطاني” المعروفة بدعمها للمثليين جنسيا والشواذ وتقيم في أمريكا، في فيديو بعثت فيه برسالة لأمها وانهمرت في البكاء.

ظهرت القحطاني وهي تتحدث عن اهداء والدتها لها خاتم كان أعجبها في تأثر والدموع في عينيها مؤكدة أنها اشتاقت لرؤية والدتها.

وأمس، الجمعة، أثارت السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعاً بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” وهي ترقص، متحدية الذي تسبب بإعلان حالة الطوارئ في أمريكا.

وانتقد ناشطون الفيديو الذي ظهرت فيه هند القحطاني وهي تتمايل على احدى الاغنيات الخليجية بدلع، حيث أكدوا انها ترقص في ظل حالة الطوارئ الذ يعيشها العالم بعد انتشار فيروس ” كورونا ” .

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كما وسبق أن تسببت السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان، فضلا عن مقاطع الرقص المثير التي تبثها على حسابها دائما.

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