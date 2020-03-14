بعد وصلة الرقص المثيرة.. هند القحطاني داعمة المثليين والشواذ تثير الجدل بفيديو جديد وتنهمر في البكاء

ظهرت مشهورة مواقع التواصل السعودية المقيمة في أمريكا هند القحطاني، في مقطع فيديو جديد اليوم، السبت، أثار جدلا واسعا بعد وصلت الرقص التي أدتها أمس بفيديو تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في أمريكا وفجرت غضب السعوديين.

هذه المرة خرجت “القحطاني” المعروفة بدعمها للمثليين جنسيا والشواذ وتقيم في أمريكا، في فيديو بعثت فيه برسالة لأمها وانهمرت في البكاء.

ظهرت القحطاني وهي تتحدث عن اهداء والدتها لها خاتم كان أعجبها في تأثر والدموع في عينيها مؤكدة أنها اشتاقت لرؤية والدتها.

وأمس، الجمعة، أثارت السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعاً بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” وهي ترقص، متحدية فيروس كورونا الذي تسبب بإعلان حالة الطوارئ في أمريكا.

الفايروس وهو يشوفك تقتل البكتيريا بداله بمعقم ديتول pic.twitter.com/rFvyETIyzn — ستان هند القحطاني (@stanhindorelse) March 13, 2020

وانتقد ناشطون الفيديو الذي ظهرت فيه هند القحطاني وهي تتمايل على احدى الاغنيات الخليجية بدلع، حيث أكدوا انها ترقص في ظل حالة الطوارئ الذ يعيشها العالم بعد انتشار فيروس ” كورونا ” .

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كما وسبق أن تسببت السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان، فضلا عن مقاطع الرقص المثير التي تبثها على حسابها دائما.