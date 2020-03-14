مدير مركز الحسين للسرطان بالأردن يصدم الأردنيين بهذا الخبر بعد شفاء المصاب بكورونا

عبّر مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور عن تخوّفه من إمكانية وجود حالات غير مكتشفة بفيروس كورونا في الأردن .



وقال منصور عبر حسابه على فيسبوك: “لست مرتحا لتردد عبارة الأردن خال من كورونا ولا للعرس الوهمي الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي”.



واضاف: “لا أعتقد ان هناك بلد خال منه (كورونا).

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، خلوّ الأردن من فيروس كورونا بعد شفاء المصاب الوحيد محمد الحياري ومغادرته المستشفى، الجمعة، مستدركا بالقول “إن هذا لا يعني أننا سنبقى هكذا لأن الخطر حولنا ولن نتفاجأ إذا سجلنا حالة جديدة”.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية الجمعة، ارتفاع عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي والتي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد إلى 90 حالة.

ولفتت إلى أن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد بلغ 280 حالة.