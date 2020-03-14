خاص بقناة “عُمان مباشر”.. محامي عُماني يقدم اقتراحا للحكومة “سيغير المعادلة” بعد تعليق الدراسة بسبب كورونا

تقدم المحامي العُماني المعروف خليفة الهنائي، باقتراح للحكومة في السلطنة وتحديدا وزارة التعليم بعد تفشي فيروس كورونا بالسلطنة وتعليق الدراسة بدء من الغد ولمدة شهر.

“الهنائي” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) اقترح تحويل قناة (عمان مباشر) إلى قناة تعليمية، تُبثُّ من خلالها الدروس لكل المراحل التعليمية، وفقًا لجدول زمني يراعي السنة التعليمية والمواد.

في حالة وقف الدراسة بسبب #كورونا من الممكن تحويل قناة (عمان مباشر) إلى قناة تعليمية، تُبثُّ من خلالها الدروس لكل المراحل التعليمية، وفقًا لجدول زمني يراعي السنة التعليمية والمواد.



وهذا لا يحتاج لكثير جهد، ولا لإعداد يصعب توفيره في غضون أيام.



وبتعاون الجميع سنتجاوز هذا الوباء. — خليفة الهنائي (@khalifa_alhinai) March 14, 2020

وتابع موضحا:”وهذا لا يحتاج لكثير جهد، ولا لإعداد يصعب توفيره في غضون أيام، وبتعاون الجميع سنتجاوز هذا الوباء.”

وأضاف المحامي العُماني في تغريدة أخرى أنه يمكن الاستعانة كذلك بالقنوات الأخرى ومنها الثقافية والرياضية، وكذلك الأمر بالنسبة للقنوات الخاصة لتغطية كل المراحل والمواد بيسر وسهولة.

ويمكن الاستعانة كذلك بالقنوات الأخرى ومنها الثقافية والرياضية، وكذلك الأمر بالنسبة للقنوات الخاصة لتغطية كل المراحل والمواد بيسر وسهولة.



والله ولي التوفيق — خليفة الهنائي (@khalifa_alhinai) March 14, 2020

ولاقى اقتراح “الهنائي” تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين أثنوا عليه وطالبوا الحكومة بتطبيقه حرصا على مصلحة الطلاب.

الفكره ممتازه جدا تسلم استاذي — Ahmed (@Ahmed01132578) March 14, 2020

ممتاز مقترح طيب الدكتور خليفة كذلك يتخلله توعية ونصائح إرشادية بأهمية التعلم وأهمة المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة — أحمد العامري (@3EWuvbFaf4BHGe6) March 14, 2020

الفكره جدااا ممتازة ومتوفره عند الجميع وعند كل عماني ومقيم — … (@umhesa2013t) March 14, 2020

وكانت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، قررت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .

وحثّت اللجنة الأسر على إبقاء الطلبة في منازلهم طوال فترة تعليق الدراسة.

وأهابت اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والمجتمعي.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطن مرتبطة بالسفر الى إيران وحالته مستقرة.

وبهذه الإصابة يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 20، منها 18 حالة مرتبطة بالسفر الى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر الى ايطاليا فيما يجري التقصي الوبائي عن الحالة قبل الأخيرة .

واليوم السبت، قال الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني إن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بكورونا في أحد المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح اليوم السبت بلغ عشرين حالة مؤكدة، تسع منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

وذكر أن المطلوب الآن هو التوعية الذاتية، والاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية تجنبًا للشائعات.