المستشفى السلطاني ينفي وفاة أول مصاب بفيروس كورونا
المستشفى السلطاني ينفي وفاة أول مصاب بفيروس كورونا
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متداول: “وفاة أول حالة بكورونا في عُمان”! .. المستشفى السلطاني يكشف الحقيقة

كتب وطن
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نفى في ما يتداول عبر وسائل التواصل الإجتماعية المختلفة عن تسجيل أول حالة وفاة مصابة بـفيروس في المستشفى السلطاني .

وأكد المستشفى السلطاني أن المريض يتلقى العلاج في العناية المركزة، وفي حالة مستقرة ويتماثل للشفاء.

وأهاب بالجميع إستقصاء المعلومات عبر مصادره الرسمية.

وأعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي أن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح السبت بلغ 20 حالة مؤكدة، 9 منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

واليوم قررت في سلطنة عمان في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .

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