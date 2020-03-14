متداول: “وفاة أول حالة بكورونا في عُمان”! .. المستشفى السلطاني يكشف الحقيقة

نفى المستشفى السلطاني في سلطنة عمان ما يتداول عبر وسائل التواصل الإجتماعية المختلفة عن تسجيل أول حالة وفاة مصابة بـفيروس كورونا في المستشفى السلطاني .



وأكد المستشفى السلطاني أن المريض يتلقى العلاج في العناية المركزة، وفي حالة مستقرة ويتماثل للشفاء.



وأهاب بالجميع إستقصاء المعلومات عبر مصادره الرسمية.

يود المستشفى السلطاني نفي ما يتداول عبر وسائل التواصل الإجتماعية المختلفة عن تسجيل أول حالة وفاة مصابة بــ فيروس كورونا في المستشفى السلطاني .



ونؤكد بأن المريض يتلقى العلاج في العناية المركزة ، وفي حالة مستقرة ويتماثل للشفاء.



ونهيب للجميع إستقصاء المعلومات عبر مصادره الرسمية. pic.twitter.com/BEcPbj8qzT — المستشفى السلطاني (@royalhospital_) March 14, 2020

وأعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي أن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح السبت بلغ 20 حالة مؤكدة، 9 منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

واليوم قررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .