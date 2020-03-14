بشرى سارة للعمانيين من “حماية المستهلك” تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد

في بشرى سارة للعمانيين تزامنا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها السلطنة مع تحول فيروس كورونا لوباء عالمي، أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك بيانا هاما بشأن السلع الاستراتيجية.

وطمئنت الهيئة العامة لحماية المستهلك المستهلكين بتوفر جميع السلع بكميات كبيرة، وأنه لا يوجد داعي للقلق.

وقالت الهيئة في البيان الذي نقلته وسائل إعلام عمانية أن جميع الفرق التابعة لها أكدت توفر جميع السلع الغذائية في جميع محافظات السلطنة بكميات كبيرة.

واضافت أن هناك مصنع وطني يعمل على مدار الساعة لصناعة المعقمات لتغطية الجزء الأكبر من الاستهلاك المحلي.

هذا وأعلنت السلطات العُمانية، السبت، تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية في البلاد، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد19”.

وحددت اللجنة العليا للتعامل مع الفيروس في عُمان، أن القرار يبدأ سريانه من الأحد، الجاري ويستمر لمدة شهر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

وأعلن وزير الصحة العماني، السبت، احمد بن محمد السعيدي، أن “عدد الحالات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد حتى صباح اليوم 20 حالة مؤكدة، مع الإشارة إلى وجود حالات غير مؤكدة”.

وأكد “السعيدي” أن ما يجب العمل عليه الآن هو “تقليل الوطأة حيث إن إيقاف المرض مع الآسف يمر بأكثر من مرحلة ولا يمكن لأي دولة إيقافه والتقليل من خطورته لكن الحد من كثرة الانتشار هو ما نطمح له”، مؤكدا على أن “السلطنة اتخذت خطوات إيجابية جاءت بأمر من السلطان هيثم بن طارق بتشكيل لجنة عليا ولديها صلاحيات مُطلقة فيما ترى من اتخاذ قرارات للحد من انتشار هذا الوباء”.