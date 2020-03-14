السفارة القطرية في الأردن تصدر بيانا هاما وتعطي القطريين هناك حرية التصرف بخصوص هذا الأمر

أصدرت السفارة القطرية بالأردن تعميما هاما للطلبة القطريين هناك، بناء على القرارات التي اتخذتها الأردن اليوم، السبت، تزامنا مع تطورات الوضع الصحي في البلاد جراء فيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحته الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) إنه بناء على القرارات الصادرة عن الحكومة الأردنية، اليوم السبت، وبعد التواصل مع الجهات المعنية في دولة قطر والمملكة الأردنية، يرجى العلم بأنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن ابتداء من، يوم الثلاثاء المقبل.

وشددت السفارة القطرية على أن الدرالسة خلال الأسبوعين القادمين ستكون (دراسة عن بعد).

وأضافت:”ولذلك على الطلبة متابعة ما يصدر عن جامعاتهم بهذا الشأن والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس”

وأوضحت السفارة أنه في حال تم تمديد فترة الإيقاف ستستمر عملية الدراسة عن بعد وسيتم الترتيب مع الجامعات لتقديم الاختبارات الكترونيا او اعتبار النتائج غير مكتمل.

وقالت السفارة القطرية في الأردن بنهاية بيانها:”ولجميع الطلبة الحرية في اتخاذ قرار العودة إلى قطر أو البقاء في الأردن”

هذا وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، السبت، وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية، فيما أعلنت مصر هي الاخرى تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

وقال الرزاز في بيان: “سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري”.

وأضاف أنه “يستثنى من ذلك كوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بما فيها الحجر الذاتي لمدة 14 يوما”.

وتابع: “وعليه، تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري”.

ووجه الرزاز “الأردنيين المتواجدين في الخارج إلى البقاء في أماكنهم… الأردنيون المتواجدون في دول الجوار والمضطرون للعودة بإمكانهم الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، ويخضعون لإجراءات وزارة الصحة”.

كما قرر الرزاز “تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين”.

كما قرر “وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة. وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح، والتأكيد على أهمية التزام المواطنين قدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلا للضرورة”.

كما قرر رئيس الوزراء وبتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس “إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة”.