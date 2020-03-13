مع وصول عدد المصابين بـ”كورونا” في سلطنة عمان إلى 20 .. بيان هام من المستشفى السلطاني

أعلن المستشفى السلطاني في سلطنة عمان عن ان الزيارات لجميع المرضى المنومين في مراكز واقسام المستشفى ستقتصر على أقارب المرضى من الدرجة الاولى .



وناشد المستشفى السلطاني المجتمع بالحد من هذه الزيارات قدر الإمكان حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمجتمع .

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطن مرتبطة بالسفر الى إيرا وحالته مستقرة.



وبهذه الإصابة يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 20، منها 18 حالة مرتبطة بالسفر الى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر الى ايطاليا فيما يجري التقصي الوبائي عن الحالة قبل الأخيرة .