“صلوا في رحالكم”.. “شاهد” مساجد الكويت خالية من المصلين تماماً والمؤذنون يبكون خلال رفع بالآذان

تداول ناشطون كويتيون، اليوم الجمعة، فيديوهات أظهرت مساجد الكويت خالية من المصلين في صلاة الجمعة، بعد قرار وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالآذان فقط، اعتبار من اليوم، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، قد أصدرت إثر اجتماعها أمس الخميس، فتوى تفيد بأنه “في حال وجود وباء يسقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة”.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن “الفتوى رقم 18/20 تقول إنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم”.

وتأتي الفتوى في وقت سجلت في الكويت 80 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتقول وزارة الصحة الكويتية إن 8 حالات تماثلت للشفاء، فيما تتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى، منها 4 حالات في العناية المركزة.

واختتم المؤذن كما هو واضح في الفيديوهات المتداولة جملة (صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم)، لحث المواطنين على الصلاة في البيوت خشية انتشار فيروس كورونا بين الكويتيين، إذ تعد الكويت أول دولة إسلامية تمنع صلاة الجماعة في إطار محاولة السيطرة على الفيروس الذي يهدد العالم.

مساجد الكويت تختم أذانها الآن بـ " صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم" pic.twitter.com/QhYJei2OmE — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 13, 2020

ونشر مغرد كويتي صورة أظهرت أحد المساجد وهو خالي تماماً من المصلين خلال اذان الجمعة، وهو مشهد لم نعهده منذ فجر الاسلام.

فيديو/ أول صلاة في مساجد الكويت بعد قرار اغلاق المساجد#الدعاء_يرفع_البلاء#الكويت_تحارب_كورونا pic.twitter.com/y1G4d95bU7 — جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) March 13, 2020

وعلق الكاتب القطري جابر الحرمي، على الفيديوهات المتداولة قائلاً ” اللهم احفظ #الكويت وأهلها وديار العرب والمسلمين ..اللهم ارفع الغمة عن الأمة .. واجعل بيوتك عامرة بعبادك ..”

مساجد الشقيقة #الكويت :

ألا صلوا في رحالكم ..

😭😭

اللهم احفظ #الكويت وأهلها وديار العرب والمسلمين ..

اللهم ارفع الغمة عن الأمة .. واجعل بيوتك عامرة بعبادك .. pic.twitter.com/JF5xopZX3q — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 13, 2020

رحماك يا الله. مساجد الكويت تختم الأذان بـ (ألا صلوا في رحالكم). وهي أول الدول الاسلامية بلا صلاة جمعة اليوم. رحم الله حال الجميع وكشف عنا وعنهم. #كورونا pic.twitter.com/L0MdCh2fhW — مرقاب ⌖ Mergaap (@Mergaap) March 13, 2020

وفي فيديو محزن، تداول ناشطون أحد المقاطع لمؤذن وهو يبكي خلال رفعه الاذان منادياً للصلاة.