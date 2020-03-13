“صلوا في رحالكم”.. “شاهد” مساجد الكويت خالية من المصلين تماماً والمؤذنون يبكون خلال رفع بالآذان

تداول ناشطون كويتيون، اليوم الجمعة، فيديوهات أظهرت مساجد الكويت خالية من المصلين في صلاة الجمعة، بعد قرار وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالآذان فقط، اعتبار من اليوم، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.
وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، قد أصدرت إثر اجتماعها أمس الخميس، فتوى تفيد بأنه “في حال وجود وباء يسقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة”.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن “الفتوى رقم 18/20 تقول إنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم”.
وتأتي الفتوى في وقت سجلت في الكويت 80 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتقول وزارة الصحة الكويتية إن 8 حالات تماثلت للشفاء، فيما تتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى، منها 4 حالات في العناية المركزة.
واختتم المؤذن كما هو واضح في الفيديوهات المتداولة جملة (صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم)، لحث المواطنين على الصلاة في البيوت خشية انتشار فيروس كورونا بين الكويتيين، إذ تعد الكويت أول دولة إسلامية تمنع صلاة الجماعة في إطار محاولة السيطرة على الفيروس الذي يهدد العالم.
ونشر مغرد كويتي صورة أظهرت أحد المساجد وهو خالي تماماً من المصلين خلال اذان الجمعة، وهو مشهد لم نعهده منذ فجر الاسلام.
وعلق الكاتب القطري جابر الحرمي، على الفيديوهات المتداولة قائلاً ” اللهم احفظ #الكويت وأهلها وديار العرب والمسلمين ..اللهم ارفع الغمة عن الأمة .. واجعل بيوتك عامرة بعبادك ..”
وفي فيديو محزن، تداول ناشطون أحد المقاطع لمؤذن وهو يبكي خلال رفعه الاذان منادياً للصلاة.