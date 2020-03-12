صفعة جديدة لـ”ابن سلمان”.. رجل أعمال أمريكي يعتزم مقاضاة السعودية العظمى

قال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي هارولد هام، إنه قرر أن يفتح مع مجموعة صناعية، تحقيقا ضد المملكة العربية السعودية بشأن إغراقها “غير القانوني” للسوق بالنفط الخام، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف مؤسس شركة الطاقة كونتيننتال ريسورسز، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، انه سيقدم شكوى إلى وزارة التجارة الأمريكية التي سيكون أمامها 20 يوما لقبول الشكوى، و60 يوما للبت فيها.

وقال هام إن قيام الرياض بإغراق السوق بالنفط الخام بنيّة الحصول على حصة أكبر في السوق، أمر غير قانوني. مشيرا الى إمكانية فرض تعويضات على جميع الواردات السعودية إلى الولايات المتحدة “إذا ثبتت إدانتهم بإغراق أسواق بالنفط، كما نعتقد الآن، فمن الواضح أنهم مذنبون”.

وأضاف هام أن المجموعة الصناعية تعمل لوحدها، وأنه لم يتحدث للرئيس دونالد ترامب رغم أنه عمل مستشارا غير رسمي لديه في مجال سياسة الطاقة.

وتأثر قطاع الطاقة الأمريكي بقرار السعودية وروسيا زيادة الإنتاج في حرب أسعار أدت إلى انخفاض سعر النفط إلى 30 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم يشهده منذ أربع سنوات.

وكانت روسيا قد رفضت الأسبوع الماضي الموافقة على خفض إنتاج النفط مع مجموعة أوبك، الذي دعت إليه السعودية خلال اجتماع في فيينا هذا الشهر، بخفض إضافي بمقدار 1,5 مليون برميل لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

الأمر الذي ردت عليه السعودية بخفض أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما، في محاولة للاستحواذ على حصّة كبيرة من السوق، ما أثار اضطرابات في أسواق الطاقة.