“شاهد” ما فعلته مصابة بكورونا في مستشفى جابر يفجر موجة غضب وطبيبة كويتية تكشف التفاصيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة جدل واسعة عقب تداول فيديو لطبيبة كويتية، كشفت فيه عن تعمد مريضة مصابة بفيروس كورونا نقل المرض إلى الممرضة المشرفة على علاجها.

الدكتورة الكويتية المعروفة “مي الهزاع” ومن أمام مستشفى جابر، كشفت عن المفاجأة الصادمة وأكدت ”أن مريضتين مصابتين بفيروس كورونا كنَ يتجولنَ في مستشفى جابر الذي يتعالج فيه مصابو الفيروس القادمون من إيران، وقد تعمدت إحداهما البصق على الممرضة لنقل العدوى لها“.

فيديو/ طبيبة كويتية من أمام مستشفى جابر: للأسف مريضة كويتية نقلت العدوى لممرضة عمداً.. وأهي تدري أن فيها الـ #كورونا ڤيروس. pic.twitter.com/ZIS3vdS42h — المجلس (@Almajlliss) March 11, 2020

الطبيبة الكويتية أضافت في المقطع الذي غزا مواقع التواصل بالكويت، ”أن المريضة كويتية، وأن ما حدث يعتبر جريمة“، مطالبة بـ“مراعاة الكادر الطبي والممرضات وعدم الإقدام على مثل هذه الأفعال“.

هذا وقررت حكومة الكويت إعلان إجازة رسمية في أراضي البلاد اعتبارا من يوم 12 وحتى 26 مارس الحالي في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت حالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيران وحالة من الجنسية المصرية وأخرى من الجنسية السودانية مخالطين لحالة مصابة مرتبطة بالسفر لجمهورية اذربيجان ليصل الاجمالي المسجل إلى 72 حالة تم شفاء حالتين منها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 4 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، واحدة مرتبطة بالسفر إلى ايران، وأخرى مخالطة لحالة قادمة من اذربيجان وحالتين لمواطنين قادمين من مصر ليصل الاجمالي المسجل إلى 69 حالة تم شفاء حالتين منها.

وفي المؤتمر الصحفي، قال الدكتور عبدالله السند إن الحالات الجديدة التي سجلت هي حالة مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الاسلامية الإيرانية وحالة من الجنسية المصرية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية اذربيجان وحالتين لمواطنين كويتيين قادمين من جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن جميع الحالات المسجلة تتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة في احد المستشفيات المخصصة موضحا ان عدد الحالات في المستشفى المخصص من الوزارة 67 حالة وعدد الحالات المتواجدة في العناية المركزة اربع حالات منها حالة واحدة حرجة.

وأوضح ان عدد المسوحات التي قامت بها الوزارة فاقت 6213 مسحة وفي مايخص المحاجر اكد ان الاجهزة الطبية والادارية مازالت تقوم بمهامها من اجل سلامة وصحة المواطنين في المحاجر.