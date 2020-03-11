الوضع كارثي.. كورونا يفتك بإيران وذعر بين عناصر الحرس الثوري بعد ظهور إصابات بصفوفه

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، وفاة خمسة من عناصره كانوا منخرطين في عمليات مواجهة فيروس “كورونا”.

من جانبها نقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد “رمضان شريف” القول إن “هناك حاليا أكثر من مئة ألف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون في مجال مكافحة فيروس كورونا في البلاد”.

هذا وأعلنت إيران، اليوم تسجيل 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول وفيات بالفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز: “بناء على نتائج فحوص مختبرات جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة”.

وأضاف: “مع الأسف في الساعات الـ24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة وإجمالا توفي 354 شخصا”.

وتشهد إيران واحدا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين حيث نشأ الفيروس.