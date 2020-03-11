فضيحة جديدة تهز أرامكو.. “شاهد” الصورة التي أحرجت مسؤولي الشركة وأغضبت العالم من تصرفهم

أثارت صورة التي جرى تداولها على نطاق واسع، لعامل يحمل صندوقاً معلقاً على كتفيه، يحتوي على جهاز لتعقيم اليدين، التُقطت داخل شركة أرامكو السعودية، غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، الامر الذي دفع الشركة “المحُرجة” إلى الاعتذار وإصدار بيان عاجل، بعد التهم التي وجهت إلى مسؤولي الشركة بالطبقية والعنصرية تجاه العمال الاجانب.

ووصفت الشركة الصور التي ظهر فيها أحد العاملين فيها وهو يرتدي مجسما مزودا بعلبة للتعقيم، بأنه يتنافى وقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود #أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة. — أرامكو (@Saudi_Aramco) March 10, 2020

وأبدى مغردون غضبهم إزاء صورة يظهر فيها عامل يحمل صندوقاً معلقاً على كتفيه، يحتوي على جهاز لتعقيم اليدين، الأمر الذي أعاق حركته. حسب موقع تلفزيون قناة “الحرة” الأمريكي

تسويق سيء و غير منطقي انه شخص يتعرض لكل الاشخاص عشان معقم. ايش الحركة في الموضوع انهم يعلقوه في واحد و الناس تيجي تضغط تعقم يدينها؟ https://t.co/zPB8A4V7c4 — Nisreen (@Nisreenbb) March 10, 2020

كان الفنان والكاتب السعودي هشام فقيه، ضمن أول من نشروا الصورة، معلقاً عليها بـ”طبقية خليجية، إهداء من أرامكو”.

طبقية خليجية

اهداء من أرامكو pic.twitter.com/FpWsUNw7mE — هشام فقيه (@HishamFageeh) March 10, 2020

وعبّرت أرامكو المحرجة عن استيائها الشديد من هذا التصرف الذي قالت إنه نُفذ من دون موافقة الجهة المعنية بالشركة.

وأفادت شركة النفط السعودية العملاقة بأنها أوقفت على الفور هذا الفعل، واتخذت إجراءات صارمة للحيلولة دون تكراره.

الفضيحة التي أثارتها أرامكو وصلت إلى الصحف العالمية، إذ التقط صحفي من جريدة “تليغراف” البريطانية الخيط من هشام، وأرسل الصحفي إد كلويز سؤالاً لأرامكو للاستيضاح عن الواقعة، إلا أن مسؤولاً في قسم العلاقات العامة بالشركة ردّ عليه بـ”أرامكو لن تعلق على أمر كهذا”.

حاول كلويز الاستقصاء من خلال المقارنة بين البيئة التي ظهرت حول العامل في الصورة، وبين الصورة المنشورة من قِبل أرامكو، وقد تبيّن له تطابق البيئتين.

The tweet below claims that Saudi Aramco is making this man work as a human hand sanitizer dispenser.



Unclear at the moment whether this is a prank, but it’s utterly shameful if true. https://t.co/Etnb7ohtAR — Ed Clowes (@EdClowes) March 10, 2020

كما نشر كلويز تغريدة أخرى ظهر فيها وزير البترول السعودي علي النعيمي، أثناء دخوله إلى مقر أرامكو، وتتشابه أرضية المقر مع الأرضية التي ظهر العامل واقفاً عليها.

للأسف يبدو أن الصورة بجد، ويبدو أنها من شركة أرامكو فعلا. https://t.co/YCW0Ant4nY — Ahmed Ragab (@Ragab) March 10, 2020

الصحفي المصري أحمد رجب، أكد من جانبه صحة الصورة، حيث تتطابق الخلفية وراء العامل في إحدى صوره مع خلفية تظهر في صورة أخرى التقطتها وكالة رويترز من داخل شركة أرامكو.