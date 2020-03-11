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الداخلية القطرية تحيل أشخاصاً إلى النيابة العامة وتحذر من على شاكلتهم.. هذا ما فعلوه وأثاروا جدلاً واسعاً

كتب وطن
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أحالت إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في قطر، عددا من المتهمين إلى لترويجهم ومعلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تمس أمن المجتمع وسلامته”.

وأفادت الداخلية القطرية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنها أحالت المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهم.

وكانت الوزارة قد دعت، في وقت سابق، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية.

ودعت الوزارة “تجنب التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر”.

كما طلبت الداخلية من الجهات المختصة “استدعاء كل من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم”.

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