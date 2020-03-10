وزيرة الصحة المصرية تثير السخرية على طريقة السيسي: سبقنا العالم في مواجهة كورونا

على طريقة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي صاحب التصريحات الغريبة والمبالغ فيها، خرجت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد لتعلن أن مصر سبقت العالم في مواجهة فيروس كورونا ما تسبب في سخرية واسعة منها.

خطه احترازية .. وشك في الحيط وقفاك ليه #اقاله_وزيره_الصحه pic.twitter.com/BD0ALtquDY — Ahmed Gheith (@AhmedGheith8) March 10, 2020

هالة زايد قالت إن حالات الإصابة في مصر بلغت 59 حالة، منها 8 حالات بشكل مباشر.

وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة، خالد العناني، مساء اليوم، أن 51 حالة اكتُشفت عبر حالة تقصٍ جماعي وخطة احترازية نفذتها الوزارة.

وزارة الصحه :- ف حال شكوى طلاب الجامعات بالمرض سيتم إلغاء الامتحانات….😂😂😂😁

=#وزيره_الصحه pic.twitter.com/FWQETZ9XI9 — MARWA🇦🇹🏹 (@marwa_khalaf_zc) March 10, 2020

مؤكدةً أن حالات الإصابة في المركب السياحي، اكتُشفت من خلال الفحص العشوائي، وبلغ عددها 45 حالة من دون أعراض، وأن 25 حالة منها ثبت أنها سلبية خلال تحليلٍ أُجري ظهر اليوم.

وتسببت تصريحات وزيرة الصحة الغير مبنية على أي نتائج أو أرقام في سخرية واسعة منها على مواقع التواصل.

انا عايز اعمل ميوت لكلمة كورونا و ميوت لوش وزيرة الصحة — FadyGamal (@IamFadyGamal) March 10, 2020

السلطات الإيطالية تعلن حالة الحجر الصحي في عموم البلاد بسبب تفشي #فيروس_كورونا

و #وزيرة_الصحة تقول خلال مؤتمر صحفي إنه لا داعي لإيقاف السفر من وإلى إيطاليا#السيسي — مصري إلا جزيرتين 😑 (@Eslam1986611) March 10, 2020

من جانبه، قال وزير السياحة المصري إن 900 ألف سائح زاروا مصر خلال فبراير/شباط الماضي، بزيادة وصلت 4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.

وأضاف العناني أن 210 آلاف سائح زاروا مصر خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، وأن المراكب النيلية في الأقصر وأسوان على متنها اليوم 8700 سائح، بنسبة إشغال 56%.

واستطرد العناني قائلًا إن فيروس كورونا أدى لانحسار السياحة عالميًا، ومن ثَمَّ تراجعت السياحة في مصر وهذا أمر متوقع.