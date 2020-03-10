لتطوير علاج .. 4000 يورو لمن يقبل أن يُحقن بفيروس كورونا!

أعلن مركز الملكة ماري للابتكارات الحيوية في العاصمة البريطانية لندن، أنّه سيدفع مكافأة نحو 4000 يورو للمتطوعين الذين سيوافقون على حقنهم بفيروس “كورونا” عمداً؛ بهدف إجراء دراسة لتطوير التطعيم.

وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية، سيحقن المتطوعون بسلالتين أضعف من الفيروس القاتل، الذي أودى بحياة أكثر من 3800 شخص في جميع أنحاء العالم، ما يعطيهم أعراضاً تنفسية مماثلة.

وستقوم شركة هفيفو “Hvivo” التي تدير مختبر “كوين ماري” بإصابة 24 متطوعاً في كل دفعة بسلالة اسمها “0C43″، وأخرى يرمز لها بـ “229E” من فيروس كورونا.

ويعتقد أن هاتين السلالتين ستسببان أعراضاً تنفسية خفيفة أقل حدة من فيروس كورونا المستجد المتفشي حالياً.

ووفقاً للاختصاصية في الأمراض الباطنية والحادة بجامعة بيرمنغهام في بريطانيا الدكتورة نهال أبو سيف، فلم يتم حتى الآن اكتشاف أي مصل ضد الفيروس، لكن الأبحاث مستمرة.

وذكرت أنه تم التوصل حالياً لستة لقاحات يمكن أن تؤدي للعلاج من كورونا، وهذه اللقاحات استُخرجت من فيروسات سابقة مثل السارس وأيضا من بعض الأمصال المستعملة في الإنفلونزا، لأنها جميعا تنتمي لنفس عائلة كورونا.



وأضافت أن هناك واحد من هذه الأمصال أظهر نتائج مبشرة في قدرته على محاربة فيروس كورونا المستجد، والمختبر الذي يعمل عليه موجود في بريطانيا وزاره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وإذا سار كل شيء بخير فيمكن الوصول للعلاج بعد شهرين، وفي أسوأ الأحوال قبل نهاية السنة.