ضجة واسعة في الكويت.. فيروس كورونا يُخضع وزيراً بارزاً للحجر الصحي المنزلي!

أجبر فيروس كورونا المستجد الوزير الكويتي لشؤون مجلس الأمة “مبارك الحريص” على الحجر الصحي المنزلي لدى عودته إلى البلاد من بريطانيا، بحيث يكون الحريص بذلك أول مسئول حكوميّ كويتيّ بارز تطاله تداعيات تفشّي فيروس كورونا في الكويت، وذلك عملاً بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة نظراً لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا، حيث وبموجب قرار الوزارة فإن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ستشمل كل الوافدين إلى الكويت من دولة بريطانيا التي يقضي فيها الوزير الكويتي مبارك الحريص إجازة خاصة، وفقاً لما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل عدة أيام.

جدير بالذكر بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دولة الكويت قد وصلت إلى 65 حالة إصابة، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الكويتية، فيما اتخذت السلطات الكويتية أمس الاثنين قراراً بتمديد العطلة الممنوحة للطلاب والدارسين أسبوعين إضافيين.

كما و تناقلت العديد من الشائعات حول الفيروس في الكويت كان آخرها إشاعة استقالة وزير الصحة الكويتي، الذي طالبه البعض بالاستقالة متهمين إياه بالتقصير تجاه اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للوقاية من الفيروس.

فيما تم اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الدول الأخرى وحركة التنقل بينها وبين الكويت، بحيث منعت حركة الطيران مع عديد من الدول المصابة من الفيروس، كما أغلقت حدودها البرية تماما مع كل من السعودية والعراق، بحيث أصبحت حدودها البرية كلها مغلقة بشكل كامل.