عمر الرزاز
عمر الرزاز
الهدهد

تزامناً مع قرارات أردنية لمواجهة كورونا .. هذا المرض منع “الرزاز” من حضور اجتماع هام

كتب وطن
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تغيّب عمر الرزاز عن اجتماع اللجنة الإدارية النيابية لمناقشة مشروع قانون “الادارة المحلية في لعام 2020” بسبب .

وبين وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة أن الرزاز يعاني من “”.

في سياقٍ آخر، أعلنت الثلاثاء، إجراءاتها الاحترازية للوقاية من كورونا، وقررت وقف السفر من وإلى ولبنان وسورية باستثناء الشاحنات.

كما تم وقف حركة الركاب مع العراق برا واعتماد مطاري أربيل وبغداد للسفر، وتقرر إغلاق المعبر الشمالي والجنوبي وجسر الملك حسين مع فلسطين.

وتم إغلاق المعابر البحرية مع ، وعدم السماح للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا دخول الأردن وعدم السماح للأردنيين الذهاب إلى تلك البلاد.

وتقرر تخفيض عدد الطائرات القادمة بنسبة ٥٠٪، ووقف المؤتمرات الدولية والمحلية في الأردن إلا ما يسمح به مجلس الوزراء.

كما وتم وقف المؤتمرات الدولية والمحلية في المملكة إلا ما يسمح به مجلس الوزراء، في حين تم رفض أيضا دخول الباخرة القادمة للعقبة من إيطاليا وعلى متنها 700 راكب لأن مدة الحجر غير كافية لضمان السلامة من المرض.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنه إنه سيصدر قرار لإقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور.

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