“شاهد” هكذا رد ابن سلمان عندما سُئل عما سيفعله إذا انخفض سعر البترول إلى أقل من 30 دولارا

أعاد ناشطون بتويتر تداول مقطعا مصورا من مقابلة قديمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان قد أجاب فيها عما سيفعله إذا انخفض سعر البترول إلى أقل من 30 دولارا للبرميل.

وتم تداول هذا المقطع من مقابلة ابن سلمان مع الإعلامي داود الشريان في 2017، تزامنا مع الكارثة التي لحقت بالاقتصاد السعودي جراء انهيار أسهم شركة أرامكو بعدما فقدت أسعار النفط 25 بالمئة من قيمتها.

ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان في مقابلة له عام ٢٠١٧ .. وهذا رده على سؤال :" في حال انخفض سعر البترول إلى أقل من ٣٠ دولار ؟👇🏼 pic.twitter.com/0f5CHGSoPb — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) March 9, 2020

وبحسب المقطع يسأل الشريان ابن سلمان:”لو رجع البترول نزل عن الـ30 هل نرجع لنفس حالة التقشف ونشد الحزام”

ليجيبه ابن سلمان:”بلا شك اذا مرينا في مرحلة حرجة سوف نرجع لاجراءات التقشف”

وكانت “رويترز” قالت اليوم إن المستثمرين السعوديين، الذين سحبوا من مدخراتهم واقترضوا للمشاركة في الطرح القياسي لسهم أرامكو، أصيبوا بصدمة بعد الهبوط الحاد لأسهم درة تاج المملكة في أعقاب انهيار اتفاق تقليص الإنتاج بين أوبك وحلفائها.

وبحسب تقرير “رويترز” من المملكة تراجعت أسهم أرامكو عشرة بالمئة عند بدء التداول اليوم الإثنين لتواصل خسائر تكبدتها في اليوم السابق حين هبطت عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا. وبحلول الساعة 1050 سجل السهم 28 ريالا منخفضا 6.7 بالمئة.

وشارك عدد قياسي من المستثمرين الأفراد بلغ 5.1 ملايين أغلبهم من السعوديين في الطرح الذي بلغ حجمه 29.4 مليار دولار وأغرتهم الحماسة الوطنية ووعود بتوزيعات ضخمة وقروض ميسرة بشراء السهم.

وقال صالح الغمدي (32 عاما) وهو موظف حكومي استثمر مدخراته في طرح أرامكو لرويترز: “خسرت اللي ربحته في 24 ساعة.. النزول جنوني”.

وتراجعت البورصة السعودية اقتداء بالأسواق العالمية التي تراجعت بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكنها مُنيت بهبوط حاد بعد نزول أسعار النفط 30 بالمئة عقب انهيار اتفاق خفض إنتاج أوبك+ وتحرك الرياض لزيادة إنتاجها وخفض أسعار الخام.