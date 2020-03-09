سذاجة بالغة من الأمير أحمد بن عبدالعزيز أوقعته في شباك ابن شقيقه .. هذه قصة الخيانة المزعومة وسبب الاعتقال

كشف حساب “العهد الجديد” عبر “تويتر” عن معلومات جديدة متعلقة بحملة الإعتقالات التي شنّها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد أمراء كبار.



وذكر “العهد الجديد” أسماءً قال إنّه تأكد من اعتقالها وهم:

أحمد بن عبد العزيز (شقيق الملك)

نايف بن أحمد بن عبدالعزيز (رئيس استخبارات وأمن القوات البرية)

عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزير الداخلية)

محمد بن نايف (ولي العهد السابق)

سعود بن نايف (أمير المنطقة الشرقية)

نواف بن نايف (شقيق محمد بن نايف)

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شخصيات تأكد اعتقالها:

-أحمد بن عبد العزيز (شقيق الملك)

– نايف بن أحمد بن عبدالعزيز (رئيس استخبارات وأمن القوات البرية)

– عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزير الداخلية)

– محمد بن نايف (ولي العهد السابق)

– سعود بن نايف (أمير المنطقة الشرقية)

– نواف بن نايف (شقيق محمد بن نايف) — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 8, 2020

وقال إن هناك معتقلين لم يُعلن عن اسمائهم في وسائل الإعلام حتى الآن وهم:

منصور الشلهوب (مدير مكتب الأمير أحمد بن عبدالعزيز).

ابن منصور الشلهوب.

ضابط كبير في الجيش برتبة لواء (لا استطيع ذكر اسمه الآن).

عدد من الضباط المحسوبين على الدولة القديمة، برتب مختلفة، بين عمداء وعقداء، إلخ .

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معتقلون لم يُعلن عن اسمائهم في وسائل الإعلام حتى الآن:

– منصور الشلهوب (مدير مكتب الأمير أحمد بن عبدالعزيز).

– ابن منصور الشلهوب.

– ضابط كبير في الجيش برتبة لواء (لا استطيع ذكر اسمه الآن).

– عدد من الضباط المحسوبين على الدولة القديمة، برتب مختلفة، بين عمداء وعقداء، إلخ . — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 8, 2020

وفي نفس السياق، قال إنّ هناك شخصيات غائبة عن المشهد، لم تحضر إلى مكاتبها أو إلى المجالس العامة في اليومين الأخيرين، (لم يتم التأكد من معلومة اعتقالها حتى الآن):

مستشار للملك برتبة وزير.

أمير منطقة يحمل رتبة وزير.

رئيس جهاز أمني.

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شخصيات غائبة عن المشهد، لم تحضر إلى مكاتبها أو إلى المجالس العامة في اليومين الأخيرين، (لم نتأكد من معلومة اعتقالها حتى الآن):

– مستشار للملك برتبة وزير.

– أمير منطقة يحمل رتبة وزير.

– رئيس جهاز أمني. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 8, 2020

وعن قصة “الخيانة المزعومة” وسبب الاعتقال قال “العهد الجديد”: “رصد محمد بن سلمان حوارات بين الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمريكان، فيها تداولات حول إبعاده من ولاية العهد. علماً أن هذه الحوارات كانت قد وصلت مرحلة متقدمة، لكنها رُصدت في وقت ما وتمّ تسجيلها ثم استخدمت كـ دليل للاعتقال والاتهام بالخيانة العظمى”.

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قصة الخيانة المزعومة وسبب الاعتقال:

رصد محمد بن سلمان حوارات بين الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمريكان، فيها تداولات حول إبعاده من ولاية العهد. علماً أن هذه الحوارات كانت قد وصلت مرحلة متقدمة، لكنها رُصدت في وقت ما وتمّ تسجيلها ثم استخدمت كـ دليل للاعتقال والاتهام بالخيانة العظمى — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 8, 2020

وتابع: “التقى الأمير أحمد بن عبدالعزيز بالأمريكان في قصره ومزرعته، كان يظن أن الضمانات التي أخذها من الأمريكان والبريطانيين قُبيل عودته إلى البلد كفيلة بعدم تعرض أحد له، كانت سذاجة بالغة منه، إذ رُصدت معظم تلك الاجتماعات، وسُرّبت عن طريق (كوشنر) ووصلت إلى الملك وابنه محمد”.

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التقى الأمير أحمد بن عبدالعزيز بالأمريكان في قصره ومزرعته، كان يظن أن الضمانات التي أخذها من الأمريكان والبريطانيين قُبيل عودته إلى البلد كفيلة بعدم تعرض أحد له، كانت سذاجة بالغة منه، إذ رُصدت معظم تلك الاجتماعات، وسُرّبت عن طريق (كوشنر) ووصلت إلى الملك وابنه محمد. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 8, 2020

وقال إن أول إثنين تمّ اعتقالهم بعد الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وهما (أخطر) إثنين:

نايف بن أحمد بن عبدالعزيز (رئيس استخبارات وأمن القوات البرية). عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزير الداخلية).

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أول إثنين تمّ اعتقالهم بعد الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وهما (أخطر) إثنين:

1. نايف بن أحمد بن عبدالعزيز (رئيس استخبارات وأمن القوات البرية).

2. عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزير الداخلية). — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 8, 2020

وأكد أن إغلاق المنافذ البرية جاء لإجراءات أمنية كذلك ولا علاقة للإغلاق بـ فايروس كورونا.

إغلاق المنافذ البرية جاء لإجراءات أمنية كذلك ولا علاقة للإغلاق بـ فايروس كورونا. https://t.co/kFAwbtoJzH — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 8, 2020

وذكرت “وول ستريت جورنال” الأميركية أن السلطات السعودية أفرجت عن عدد من المعتقلين من أمراء العائلة الحاكمة ومسؤولين آخرين بعد التحقيق معهم.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية عن مصادر سعودية مطلعة أن اعتقال السلطات الجمعة الماضية لثلاثة من كبار الأمراء، إنذار لباقي العائلة المالكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووالده الأمير سعود بن نايف.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر سعودية مطلعة، أن اعتقال الأمراء أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك، وولي العهد السابق محمد بن نايف، ونواف بن نايف، إنذار لجميع أفراد العائلة المالكة.

كما نقلت الوكالة عن مصدر سعودي أن الأمير أحمد بن عبد العزيز أبدى تذمرا مؤخرا من قرار إغلاق الحرم المكي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للوكالة فقد نفت مصادر مطلعة أن تكون لدى الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف نية للقيام بانقلاب في المملكة. هذا ولم يرد رد فعل رسمي سعودي على هذه الأنباء حتى الآن.