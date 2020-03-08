“شاهد” ما فعله وزير الصحة العُماني لتجنب مصافحة هذا المسؤول باليد لمواجهة كورونا

انتشرت على مواقع التواصل بسلطنة عُمان صورة متداولة لمصافحة بـ “الكوع” بين وزير الصحة العماني أحمد السعيدي ومسؤول آخر، في إطار الدعوة إلى تجنب المصافحة باليد ضمن مساعي الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وظهر الوزير “السعيدي” وهو يصافح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري بكوع اليد.
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء العُمانيين، الذين أشادوا بجهود وزارة الصحة لمحاصرة كورونا ومنع انتشاره.
وكان وزراء الصحة الأوروبيون استقبل بعضهم بعضاً بتحية ” الكوع ” ، أو وضع أيديهم على قلبهم بدلاً من المصافحة التقليدية، في ظل المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة.
كما اتخذ وزراء من كرواتيا وفرنسا واليونان وقبرص الاحتياطات برفع كوعهم بدلاً من المصافحة التقليدية في اجتماع طارئ في بروكسل لمحاولة احتواء الأزمة المتصاعدة.
وفي وقت سابق علقت الهيئة العامة للطيران العماني الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة ومصر اعتبارا من الأحد ولمدة شهر.
كما قررت السلطات العمانية فرض شهادة فحص طبي مسبق على المقيمين في السلطنة والقادمين من مصر، مع فرض الحجر الصحي على القادمين من مصر.