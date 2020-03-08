لم يتركها إلا بعدما أنهى فعلته الدنيئة .. وافد في الكويت يغتصب فتاة بطريقة وحشية!

أقدم وافد من جنسية عربية على هتك عرض أوروبية في أحد المجمعات التجارية الكائنة في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت.



وقالت الشابة البالغة 25 عاماً، إنه أثناء وجودها في عملها في أحد المجمعات التجارية، استدرجها شخص من جنسية عربية يعمل في المجمع ذاته إلى مكان خال وقام بهتك عرضها بالإكراه، ولم يتركها إلا بعد أن أنهى فعلته.



وأبلغت المجنيّ عليها الجهات الأمنية بالواقعة وزوّدت رجال الأمن ببيانات المتهم والمكان الذي يعمل فيه.



وأحيلت القضية إلى رجال المباحث للتحري عن المتهم وضبطه على ذمّتها .