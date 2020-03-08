هتك عرض فتاة في الكويت - تعبيرية
هتك عرض فتاة في الكويت - تعبيرية
حياتنا

لم يتركها إلا بعدما أنهى فعلته الدنيئة .. وافد في الكويت يغتصب فتاة بطريقة وحشية!

كتب وطن
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أقدم من جنسية عربية على أوروبية في أحد المجمعات التجارية الكائنة في منطقة بمحافظة الأحمدي جنوب العاصمة .

وقالت الشابة البالغة 25 عاماً، إنه أثناء وجودها في عملها في أحد المجمعات التجارية، استدرجها شخص من جنسية عربية يعمل في المجمع ذاته إلى مكان خال وقام بهتك عرضها بالإكراه، ولم يتركها إلا بعد أن أنهى فعلته.

وأبلغت المجنيّ عليها الجهات الأمنية بالواقعة وزوّدت رجال الأمن ببيانات المتهم والمكان الذي يعمل فيه.

وأحيلت القضية إلى رجال المباحث للتحري عن المتهم وضبطه على ذمّتها .

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