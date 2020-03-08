أطفال فاجعة حريق الكويت يوثقون آخر لحظاتهم في الحياة ويرسلون المقطع لوالدهم

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا متداولوه إنّه للأطفال الكويتيين الذين قضوا في حريق منزل بمنطقة صباح الأحمد في الكويت مساء السبت.

مقطع متداول وقت اشعال الاطفال الحريق pic.twitter.com/SaRqcYlm7L — moham (@bsaam_r045_10) March 8, 2020

وذكر مغرّدون أن الأطفال قاموا بتصوير الفيديو وإرساله لوالدهم الذي كان في الخارج، قبل انتشار النار في المنزل ما أدّى لوفاة ٨ أطفال واصابة 5 اخرين.

وتتراواح أعمال الأطفال بين 8 أشهر و14 عاماً.

ووفق شهود عيان، فإن من تُرك الأطفال في عهدتهما خادمتان إثيوبيتان شوهدتا تفران من المنزل تاركتين الضحايا لمصيرهم الناري، فيما ألقي القبض لاحقاً، على إحداهما.

ورشحت معلومات من الاستماع إفادة إلى أحد الأطفال المصابين بعد تحسن حالته تشير إلى أن الحريق قد وقع خلال عبث طفل بولاعة أدى إلى اندلاع شرارة الحريق الذي خرج عن السيطرة، ولم يكن متعمداً من الخادمة في المنزل.بحسب صحيفة “الراي” الكويتية