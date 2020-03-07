هل تذّرع محمد بن سلمان بكورونا لإغلاق الحرم أمام الطائفين لتمرير اعتقالات الأمراء
هل تذّرع محمد بن سلمان بكورونا لإغلاق الحرم أمام الطائفين لتمرير اعتقالات الأمراء
الهدهد

هل تذّرع “بن سلمان” بـ”كورونا” لإغلاق الحرم أمام الطائفين لتمرير اعتقالات الأمراء؟

كتب وطن
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تساءل الكاتب القطري البارز جابر الحرمي عن السبب الحقيقي لإغلاق الحرم المكي أمام المصلين، بعد الكشف عن حملة جديدة طالت كبار .

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ بــ”تويتر”: “هل إغلاق الحرم المكي أمام الطائفين كان بالفعل حماية من فيروس كورونا أم لتمرير الإعتقالات الواسعة لكبار الأسرة المالكة في التي تسربت أخبارها فجر اليوم ..؟!”.

وأضاف: “أغلق الحرم وتركت الحفلات الغنائية .. أليس هذا محل تساؤل ..؟!”.

وتعليقاً منه على تغريدة المغرد الإماراتي الأقذر في المنطقة التي اعتبرها كثيرون رسالة مبطنة تحمل العديد من الدلالات، بعد الكشف عن اعتقالات السعودية قال “الحرمي”: “القرارات والتعليمات والأوامر الخاصة بالسعودية تصدر من .اعتقالات الريتز 2017 أعلنت عبر متنفذين لولي عهد قبل أن تقوم بها سلطات السعودية .. والأمر نفسه بالنسبة للإعتقالات الحالية..وكل المتغيرات ما بينهما.. سياسية اجتماعية..على الساحة السعودية كان مطبخها أبوطبي ..”.

وكتب “المزروعي” في التغريدة: “كش ملك”.

وراى مغردون أن التطورات الأخيرة في السعودية تمت بترتيب إماراتي كامل وخاصة من ولي عهد ابوظبي .

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين شقيق الملك، و محمد بن نايف ولي العهد السابق، وفتشت منزليهما، واعتقلت أيضا شقيق الأخير نواف بن نايف.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، نقلًا عن شهود عيان، فإن عملية الاعتقال تمت بأمر مباشر من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة أن الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي، مشيرة إلى أن سبب الاعتقال هو “خيانة الوطن”.

وشددت الصحيفة على أن ولي العهد السعودي بهذه الاعتقالات قد عزز قوته بشكل أكبر، دون مزيد من التفاصيل.

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير بـ”تويتر” أول من بادر لنشر معلومات واسماء الأمراء الذين تم اعتقالهم في السعودية .

واكد “العهد الجديد” اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

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