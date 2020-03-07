هل تذّرع “بن سلمان” بـ”كورونا” لإغلاق الحرم أمام الطائفين لتمرير اعتقالات الأمراء؟

تساءل الكاتب القطري البارز جابر الحرمي عن السبب الحقيقي لإغلاق الحرم المكي أمام المصلين، بعد الكشف عن حملة اعتقالات جديدة طالت أمراء كبار .

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ بــ”تويتر”: “هل إغلاق الحرم المكي أمام الطائفين كان بالفعل حماية من فيروس كورونا أم لتمرير الإعتقالات الواسعة لكبار الأسرة المالكة في السعودية التي تسربت أخبارها فجر اليوم ..؟!”.

وأضاف: “أغلق الحرم وتركت الحفلات الغنائية .. أليس هذا محل تساؤل ..؟!”.

هل إغلاق الحرم المكي أمام الطائفين كان بالفعل حماية من فيروس #كورونا أم لتمرير الإعتقالات الواسعة لكبار الأسرة المالكة في #السعودية التي تسربت أخبارها فجر اليوم ..؟!

أغلق الحرم وتركت الحفلات الغنائية .. أليس هذا محل تساؤل ..؟!#السعودية_إلى_أين — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 7, 2020

وتعليقاً منه على تغريدة المغرد الإماراتي الأقذر في المنطقة حمد المزروعي التي اعتبرها كثيرون رسالة مبطنة تحمل العديد من الدلالات، بعد الكشف عن اعتقالات السعودية قال “الحرمي”: “القرارات والتعليمات والأوامر الخاصة بالسعودية تصدر من أبوظبي .اعتقالات الريتز 2017 أعلنت عبر متنفذين لولي عهد أبوظبي قبل أن تقوم بها سلطات السعودية .. والأمر نفسه بالنسبة للإعتقالات الحالية..وكل المتغيرات ما بينهما.. سياسية اجتماعية..على الساحة السعودية كان مطبخها أبوطبي ..”.

القرارات والتعليمات والأوامر الخاصة بالسعودية تصدر من #أبوظبي

اعتقالات الريتز 2017 أعلنت عبر متنفذين لولي عهد #أبوظبي قبل أن تقوم بها سلطات #السعودية .. والأمر نفسه بالنسبة للإعتقالات الحالية..

وكل المتغيرات ما بينهما.. سياسية اجتماعية..على الساحة #السعودية كان مطبخها #أبوطبي .. pic.twitter.com/vyRHdw8Moh — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 7, 2020

وكتب “المزروعي” في التغريدة: “كش ملك”.

كش ملك … — حمد المزروعي (@uae_3G) March 6, 2020

وراى مغردون أن التطورات الأخيرة في السعودية تمت بترتيب إماراتي كامل وخاصة من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد.

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبدالعزيز شقيق الملك، و محمد بن نايف ولي العهد السابق، وفتشت منزليهما، واعتقلت أيضا شقيق الأخير نواف بن نايف.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، نقلًا عن شهود عيان، فإن عملية الاعتقال تمت بأمر مباشر من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي، مشيرة إلى أن سبب الاعتقال هو “خيانة الوطن”.

وشددت الصحيفة على أن ولي العهد السعودي بهذه الاعتقالات قد عزز قوته بشكل أكبر، دون مزيد من التفاصيل.

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير بـ”تويتر” أول من بادر لنشر معلومات واسماء الأمراء الذين تم اعتقالهم في السعودية .

واكد “العهد الجديد” اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .