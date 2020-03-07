في الأردن .. شاب مارس الرذيلة 143 مرة مع فتاة قاصر لكنّه نال البراءة لهذا السبب

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن شاباً في العشرينات من العمر ببرائته من تهمة ممارسة الرذيلة مع “قاصر” 143 مرة؛ لعدم ثبوت ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه.

وكانت المجني عليها هربت من المنزل وعثر عليها لاحقا وتبين انها حامل.

وادعت على المتهم بناء على طلب زوجها الذي تبين فيما بعد الادعاء على المتهم خلال شهادتها أمام المحكمة .

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن المجني عليها عند العثور عليها بعد تغيبها عن منزل ذويها تعرفت على المتهم قبل 5 سنوات من تاريخ القصية، وان الحمل الذي تحمله يكون منه.

وبعد ورود تقرير ادارة المختبرات والادلة الجرمية تبين ان المتهم لا يمكن ان يكون أبا بيولوجيا للمولود غير الشرعي ابن المجني عليها وان الأب البيولوجي الذي تزوجته لاحقا هو الأب البيولوجي للطفل .