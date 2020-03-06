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مزّق عليها ملابسها .. كويتي “فعلها” مع فتاة في الشارع رغم تدخّل المارة لتخليصها منه!!

كتب وطن
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سجّلت مواطنة كويتية قضية ، واعتداء بالضرب ضد مواطن كويتي لاحقها وهي على متن تاكسي اصطدم به عمداً.

وأفاد مصدر أمني كويتي أن المواطنة والسائق تقدما للجهات الأمنية، وأبلغت الأولى بأنها تعرّضت لاعتداء من مواطن لاحقها في الشارع واصطدم بالسيارة التي كانت على متنها لأكثر من 3 مرات حتى أجبر سائقها على التوقف.

وأوضحت أن الجاني ترجل من المركبة وأنزل المواطنة بالقوة وضربها في الشارع، ومزّق ملابسها وسلب هاتفها حتى تدخّل المارة وخلّصوها منه.

وتم تسجيل قضية هتك عرض واعتداء بالضرب ضد المتهم لمصلحة المتهمة، كما سجل سائق التاكسي قضية بسبب تعرضه للاصطدام العمد.بحسب “الراي”

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