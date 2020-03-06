عميد بالمخابرات القطرية: هذا ما يعنيه اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية

علّق عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي على اعتقال السلطات السعودية أمراء كبارا في العائلة المالكة.



وقال “السليطي” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إن “صح الخبر فهذا يعني بأن هناك أمر خطير في النظام السعودي يمكن ان يؤدي إلى نهاية النظام الذي أسسه عبدالعزيز وسقوط دولة ال سعود”.

إن صح هذا الخبر فهذا يعني بأن هناك أمر خطير في النظام السعودي يمكن ان يؤدي إلى نهاية النظام الذي أسسه عبدالعزيز وسقوط دولة ال سعود https://t.co/i0KsfoLmGB — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) March 6, 2020

يأتي ذلك بعدما أكد حساب “العهد الجديد” بموقع تويتر، اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.

تأكد الآن:

1. اعتقال الأمير (أحمد بن عبدالعزيز)، أحد كبار أمراء آل سعود، وأخطر من يعتقلهم ابن سلمان.

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2. اعتقال وزير الداخلية، الأمير (عبد العزيز بن سعود).

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3. اعتقال (مجموعة أخرى من الأمراء)، التفاصيل لاحقاً. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 6, 2020

وأكدت مصادر خاصة للجزيرة نت من العاصمة السعودية الرياض أن السلطات قامت خلال اليومين الماضيين بحملة اعتقالات شملت أمراء كبارا في العائلة المالكة.

وذكرت المصادر أن الديوان الملكي السعودي شهد حركة غير طبيعية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أعقبها اعتقال عدد من الأمراء الكبار، ولم تكشف المصادر عن أسماء المعتقلين.