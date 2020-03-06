اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود
اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود
الهدهد

عميد بالمخابرات القطرية: هذا ما يعنيه اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية

كتب وطن
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علّق عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي على اعتقال السلطات أمراء كبارا في العائلة المالكة.

وقال “السليطي” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إن “صح الخبر فهذا يعني بأن هناك أمر خطير في النظام السعودي يمكن ان يؤدي إلى نهاية النظام الذي أسسه عبدالعزيز وسقوط دولة ”.

يأتي ذلك بعدما أكد حساب “” بموقع تويتر، اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.

وأكدت مصادر خاصة للجزيرة نت من العاصمة السعودية الرياض أن السلطات قامت خلال اليومين الماضيين بحملة شملت أمراء كبارا في العائلة المالكة.

وذكرت المصادر أن الديوان الملكي السعودي شهد حركة غير طبيعية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أعقبها اعتقال عدد من الأمراء الكبار، ولم تكشف المصادر عن أسماء المعتقلين.

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