زوج نانسي عجرم يقتل شاباً سوريا دخل الى منزله
زوج نانسي عجرم يقتل شاباً سوريا دخل الى منزله
حياتنا

“شاهد” مفاجأة جديدة عن جثة محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم

كتب وطن
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كشفت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا الفنانة السوري أن تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة.

وقالت رهاب بيطار محامية عائلة القتيل “الموسى”، إنها تفاجأت بخروج زوج نانسي عجرم على الرغم من موانع السفر المفروضة عليه ضمن إجراءات القضية.

وأشارت إلى أن هذا يعد “مهزلة” لاسيما أن زوجة القتيل، قد تم منعها من الخروج خارج أثناء مرافقتها لجثمان زوجها إلى سوريا.

كانت المحامية بيطار نشرت فيديو مؤثر رصد لحظة استقبال والدة محمد الموسى، جثمان نجلها .

ونقل جثمان محمد الموسى إلى العاصمة السورية دمشق من خلال سيارة خاصة، وذلك بعد أكثر من شهرين للحادث.

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