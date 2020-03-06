“شاهد” مفاجأة جديدة عن جثة محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم

كشفت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم السوري محمد الموسى أن تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة.

تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 6, 2020

وقالت رهاب بيطار محامية عائلة القتيل “الموسى”، إنها تفاجأت بخروج فادي الهاشم زوج نانسي عجرم على الرغم من موانع السفر المفروضة عليه ضمن إجراءات القضية.



وأشارت إلى أن هذا يعد “مهزلة” لاسيما أن زوجة القتيل، قد تم منعها من الخروج خارج لبنان أثناء مرافقتها لجثمان زوجها إلى سوريا.

كانت المحامية بيطار نشرت فيديو مؤثر رصد لحظة استقبال والدة محمد الموسى، جثمان نجلها .



ونقل جثمان محمد الموسى إلى العاصمة السورية دمشق من خلال سيارة خاصة، وذلك بعد أكثر من شهرين للحادث.