محمد بن راشد هدد بسجن الاميرة هيا ثم حاول قتلها مرتين.. محكمة بريطانية تكشف معلومات صادمة عن أفعال حاكم دبي

كشف قاضي بريطاني، تفاصيل صادمة حاول حاكم دبي محمد بن راشد اخفائها، مشيراً إلى رئيس وزراء الامارات أمر بخطف ابنتيه، وكان العقلَ المدبر لحملة تخويف لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.

وقال القاضي آندرو ماكفارلاين، إنه يعتبر سلسلة من المزاعم التي قالتها الزوجة السابقة الأميرة هيا بنت الحسين (45 عاماً)، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله، حقائق مُثبَتة، وذلك خلال معركة قانونية على حضانة ابنتيهما، بالمحكمة العليا في لندن.

المحكمة العليا البريطانية نشرت حُكمين صدرا في معركة قضائية بين الأميرة هيا وحاكم دبي محمد بن راشد، بخصوص الوصاية على طفليهما، وجاء في تقرير لموقع “بي بي سي“، أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختطف وعذَّب وهدَّد أولاده وبناته، ولم يكن منفتحاً ولا صادقاً مع المحكمة”.

المحكمة العليا البريطانية تنشر حكمين صدرا في معركة قضائية مع زوجته السابقة بخصوص الوصاية على طفليهما: حاكم #دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اختطف وعذب وهدد أولاده وبناته ولم يكن منفتحًا ولا صادقًا مع المحكمة – بي بي سي — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) March 5, 2020

وقالت المحكمة إن تصرف محمد بن راشد منذ نهاية عام 2018 بطريقة كانت تهدف إلى ترهيب وتخويف الأم (هيا بنت الحسين)، كما انه شجع الآخرين على القيام بذلك نيابة عنه.

المحكمة العليا البريطانية: تصرف الأب (حاكم #دبي الشيخ محمد بن راشد) منذ نهاية عام 2018 بطريقة كانت تهدف إلى ترهيب وتخويف الأم (هيا بنت الحسين)، كما انه شجع الآخرين على القيام بذلك نيابة عنه. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) March 5, 2020

وزعم موقع بي بي سي أن الاميرة هيا بنت الحسين بدأت علاقة غرامية مع حارسها البريطاني في ٢٠١٩.

ويضيف الموقع أن حملة تخويف قام بها عملاء الشيخ محمد بن راشد وسمعت المحكمة أن بندقية وضعت مرتين على وسادة هيا بنت الحسين وكان المسدس في وضعية السماح بإطلاق النار. كما هبطت طائرة هليكوبتر خارج منزلها مع تهديد بنقلها إلى سجن صحراوي بعيد.

بي بي سي: بدأت حملة تخويف قام بها عملاء الشيخ محمد بن راشد وسمعت المحكمة أن بندقية وضعت مرتين على وسادة هيا بنت الحسين وكان المسدس في وضعية السماح بإطلاق النار. كما هبطت طائرة هليكوبتر خارج منزلها مع تهديد بنقلها إلى سجن صحراوي بعيد. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) March 5, 2020

وتقول البي بي سي أن حاكم دبي أبلغ الاميرة هيا أنها لن تعيش آمنة ابدا في بريطانيا.

بي بي سي: حاكم #دبي الشيخ محمد بن راشد ابلغ هيا بنت الحسين انها لن تعيش آمنة أبدا في بريطانيا. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) March 5, 2020

بي بي سي: من الواضح أن هذه الأحكام والادعاءات المؤيدة لها تشكل إحراجًا شخصيًا كبيرًا للشيخ محمد آل مكتوم لذلك ليس من المستغرب أن يبذل فريقه القانوني قصارى جهده لإبعادهم عن الرأي العام. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) March 5, 2020

أَضافت المحكمة: “حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مسؤول عن إعادة ابنته شمسة بعد اختطافها وحقنها بمخدر من قِبل عناصر تابعة له، والشيخة لطيفة التي لم تنجح محاولتها للهرب”.

المحكمة العليا البريطانية: حاكم #دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم مسؤول عن اعادة ابنته شمسه بعد اختطافها وحقنها بمخدر من قبل عناصر تابعة له والشيخة لطيفة التي لم تنجح محاولتها للهرب. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) March 5, 2020

جاء في قرار المحكمة أيضاً: “تصرَّف الأب (حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد)، منذ نهاية عام 2018، بطريقة كانت تهدف إلى ترهيب وتخويف الأم (هيا بنت الحسين)، كما أنه شجَّع الآخرين على القيام بذلك نيابة عنه”.