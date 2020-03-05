“شاهد” الفيديو المؤثر.. لحظة استقبال والدة محمد الموسى جثمان نجلها بعد شهرين من قتله في فيلا نانسي عجرم

نشرت المحامية رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، فيديو مؤثر رصد لحظة استقبال والدة محمد الموسى، جثمان نجلها الذي قتل في فيلا الفنانة اللبنانية الشهيرة.

ونقل جثمان محمد الموسى، إلى العاصمة السورية دمشق من خلال سيارة خاصة، وذلك بعد أكثر من شهرين للحادث.

لحظة لقاء الأم بفلذة كبدها

ما أصعبها على قلب الأم.#محمد_الموسى pic.twitter.com/hyjzgcFVsh — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 5, 2020

وقالت رهاب بيطار، عبر صفحتها بموقع فيس بوك:” ‫سينقل جثمان المغدور إلى دمشق بواسطة سيارة خاصة على حسابنا “.

سينقل جثمان المغدور إلى دمشق بواسطة سيارة خاصة على حسابنا#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 4, 2020

يأتي ذلك بعد إعلانها رفض الهلال الأحمر السورى نقل الجثمان بساعات، حيث قالت من قبل:”بلغني أن الهلال الأحمر السوري رفض نقل الجثمان من الحدود اللبنانية السورية بحجة عدم الإختصاص فإن كان الخبر غير صحيح يرجى التواصل معي لنفي الأمر وإتمام نقل الجثمان”.

بلغني أن الهلال الأحمر السوري رفض نقل الجثمان من الحدود اللبنانية السورية بحجة عدم الإختصاص فإن كان الخبر غير صحيح يرجى التواصل معي لنفي الأمر وإتمام نقل الجثمان.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 4, 2020

يشار إلى ان رهاب بيطار، أعلنت من قبل انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة، السورى محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، حيث كتبت عبر حسابها على “فيس بوك”، “وأخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة”.

وكانت رهاب، كشفت تفاصيل وتطورات جديدة حول القضية المثيرة للجدل حتى الآن، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعى واضح وصريح، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها فى وقتها”، كما أشارت إلى قيام قاضى التحقيقات بوضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة.

و بعد أكثر من شهرين علي الحادث، لم يتم دفن جثة الشاب محمد الموسى حتى الآن، لوجود الكثير من الأزمات المتتالية، وأخرها ما كشفت عنه المحامية رهاب البيطار عبر حسابها بموقع “تويتر”.

وأطلقت البيطار صرخة في وجه المسؤولين السوريين الذين تقاعسوا عن إمكانية نقله إلى العاصمة السورية دمشق، من الحدود، موضحًة أن منظمة لبنانية ساعدت في نقله خارج بيروت، وكتبت: “هل من المعقول أن نجد بسهولة منظمة لبنانية تتبرع بنقل جثمان المغدور محمد الموسى من بيروت إلى الحدود السورية ونفشل بإيجاد جهة سورية تتبرع بنقله من الحدود لداخل دمشق”.