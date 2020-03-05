حماقة إعلام الحصار أعيت من يداويها.. “شاهد” تلفزيون قطر يسخر من “تغريدة القرن” الأكثر غباءً

سلط “تلفزيون قطر” في تقرير ساخر له الضوء على تغريدة الكاتبة نورا المطيري، التي صنفها النشطاء بأنها “تغريدة القرن بوصفها التغريدة الأكثر إثارة للسخرية” بعد أن زعمت فيها المطيري أن كورونا صناعة قطرية وأن الدوحة هي من زرعته في الصين.

وأورد “تلفزيون قطر” في تقرير مصور تغريدة نورا المطيري، وأرفقها بردود الفعل الساخرة تجاهها مفندا التغريدة الحمقاء التي تنصلت منها الحكومة الإماراتية.

وتحت عنوان “بسبب كورونا .. حماقة اعلام دول الحصار أعيت من يداويها”، فضح تلفزيون قطر عقدة إعلام الحصار ومتلازمة قطر التي يعاني منها لدرجة دفعت بمغردي وكتاب أنظمة الحصار لاختلاق قصص وأساطير وهمية فقط لأجل تشويه قطر وشيطنتها دون أي حساب لمهنية أو مصداقية إعلامية.

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وكانت الكاتبة الإماراتية المثيرة للجدل نورا المطيري، زعمت قبل يومين أن فيروس كورونا تركيبة قطرية بامتياز بعد أن دفعت الدوحة مليارات لزراعته في الصين، وأشارت لاحقا إلى كونها محاولة منها “للكتابة الساخرة” التي تمزج من خلالها الأدب مع الواقع السياسي، لكن ذلك لم يمنع كثيرا من المغردين من التغريد بسخرية.

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ووجه العديد من النشطاء والسياسيين انتقادات حادة للكاتبة الإماراتية ودعوها لاحترام عقول الناس.